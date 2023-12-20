Basit bir kaşıntıyla başlıyor, ölüme kadar götürüyor

Kanser en tehlikeli hastalıklarından biridir. Uzmanlar erken teşhisin önemini vurguluyor ve vücuttaki basit değişikliklerin bile gereken önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

BASİT BİR KAŞINTI DEĞİL KANSER OLABİLİRSİNİZ

Riskler kanserin türüne göre değişmektedir. Son yıllarda pankreas kanserine ilişkin veriler yayınlanıyor. Tanı anında hastaların % 52'sinde hastalığın yaygın, %26'sında lokal yayılım olduğu ancak bu hastaların yalnızca %15 ila 20'sinde kitlenin cerrahi olarak çıkarılmasının mümkün olduğu görüldü. Pankreas kanseri, tüm yaygın kanserler arasında en düşük hayatta kalma oranına sahip olup 5 yıllık hayatta kalma oranı %7'den azdır. 63 yaşında pankreas kanseri teşhisi konulan Michael, sürekli kaşıntı yaşadığını söyledi. Yaşlı adam konuşmasında şunları söyledi: "Yolculuğum hiçbir olağan belirti ve semptom olmadan başladı. 2016 yazında işime tamamen ara verdim, 46 yaşındaki sevgili eşim Cathy ile vakit geçirdim ve İngiltere'ye seyahat ettim ve dünyanın henüz görmediğim yerlerini keşfetmeye karar verdim. Eylül ayında kısa bir tatilden döndük. Birkaç hafta içinde vücudumun her yerinde korkunç bir kaşıntı hissettim. Uyumak neredeyse imkansızdı ve yorgunluktan neredeyse uykuya dalacaktım. Cildi ısındıkça kaşıntı daha da kötüleşti." Michael ifadesinde derisinin zamanla sarardığını ve doktorların ona sarılık teşhisi koyduğunu söyledi. Sarılık aynı zamanda Michael'ın durumunda olduğu gibi kaşıntılı deriye, koyu renkli idrara ve açık renkli dışkıya da neden olabilir. Michael'ın doktoru sarılık teşhisi koydu ancak gerçek sebep daha sonra meydana çıktı.





Biyopsi sonrasında Michael'a pankreas kanseri teşhisi konuldu. Daha sonra midesinin büyük kısmı ve pankreasının %30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemiyle birlikte tümörü çıkarmak için ameliyat edildi. Michael kemoterapi hakkında şunları söyledi: "Altı aylık kemoterapinin sonunda büyük beden elbiseler, açık sandaletler, tel gibi saçlar ve pul pul deriyle bir korkuluk gibi görünüyordum. Çok güzel bir manzara değil. Ama harika eşim Cathy'nin sarsılmaz desteği sayesinde bunu tekrar yapabildim."

Pankreas kanseri belirtileri aşağıdaki gibidir:

Üst karın ve sırttaki ağrı, yemek yerken veya uzanırken kötüleşir, öne eğilirken iyileşir.

Doyma hissi gibi hazımsızlık belirtileri.

Sarılık

İştah kaybı veya çaba harcamadan kilo verme

Yorgun hissetmek veya enerji eksikliği

Vücut sıcaklığınız yüksekse veya sıcak veya soğuk hissediyorsanız

İshal ya da kabızlık şikayeti