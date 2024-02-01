Başkalarının acısını kendi acınız sanmayın! Hiper Empati Sendromu nedir, neye yol açar?

Empati, bir olayı veya durumu karşımızdaki kişinin perspektifinden bakarak değerlendirmek ve onun duygularını anlamak demektir. Empati, sağlıklı bir iletişim için vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak bazı kişiler, empati yeteneğini aşırı derecede kullanıyor ve başkalarının duygu ve düşüncelerine öncelik veriyorlar. Bu durum, aşırı empati sendromu olarak adlandırılıyor ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. İşte bu nokta da hiper empati sendromu oluşabiliyor. Peki hiper empati sorunu ne demek? Empati çılgınlığının yaşandığı aşırı empati sendromu neden olur ve ne gibi sonuçlar doğurur? İşte detaylar...

HİPER EMPATİ SORUNU NE DEMEK?

Aşırı empati sendromu, kişinin başkalarının duygu ve düşüncelerine aşırı derecede duyarlı olması ve kendi hayatını onlara göre yaşamasıdır. Bu sendroma sahip olan kişiler, kendi düşüncelerini, duygularını ve faydalarını ikinci planda tutarlar. Başkalarının ne der, ne düşünür diye endişelenirler. Kendi kişiliklerini yok sayarak ve yok ederek başkaları için yaşarlar.

AŞIRI EMPATİ SENDROMU NEDEN OLUR?

Aşırı empati sendromu birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu sendromun altında yatan nedenler arasında kişiliğin tam olarak gelişememesi, genetik faktörler ve çevresel baskılar yer alır.





Kişiliğin tam olarak gelişememesi, kişinin kendi kimliğini ve sınırlarını belirleyememesine neden olur. Genetik faktörler, kişinin doğuştan gelen empati kapasitesini etkiler. Çevresel baskılar ise, kişinin çevresinin düşünceleri ve beklentileri nedeniyle kendi tercihlerini göz ardı etmesine yol açar.



İLERİ DÜZEY EMPATİ NEDİR?

İleri düzey empati, kişinin başkalarının duygu ve düşüncelerini sadece anlamakla kalmayıp, onları derinden hissetmesi ve yaşamasıdır. Bu durumda kişi, empatik bağ kurduğu kişi ya da kişilere hem ayna hem de sünger olmayı içeren bir deneyim yaşar.





Ayna olmak, karşıdakinin davranışlarını taklit etmek anlamına gelir. Sünger olmak ise, karşıdakinin duygularını emmek ve kendi duygusuymuş gibi yaşamak anlamına gelir. İleri düzey empati, aşırı empati sendromunun bir belirtisi olarak görülebilir.

EMPATİ YORGUNLUĞU NEDİR?

Empati yorgunluğu, aşırı empati sendromunun bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda kişi, sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarına maruz kaldığı için kaygı, stres ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşar.





Empati yorgunluğu yaşayan kişiler, kendilerini bitkin, tükenmiş ve mutsuz hissederler. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz, hayattan zevk alamaz ve sosyal ilişkilerini yürütemezler. Empati yorgunluğu, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eder.

EMPATİ YORGUNLUĞUNDAN NASIL KURTULURUZ?

Empati yorgunluğundan kurtulmanın yolları şunlardır:

* Kendinize zaman ayırın. Başkalarına yardım etmek önemli olsa da, kendinizi ihmal etmemelisiniz. Kendinize bakım yapın, hobilerinize vakit ayırın, dinlenin ve eğlenin. Kendinizi mutlu edecek şeyleri yaparak, enerjinizi yenileyin ve stresinizi azaltın.

* Sınırlarınızı belirleyin. Başkalarının duygu ve düşüncelerine empati kurarken, kendi duygu ve düşüncelerinizi de göz ardı etmeyin. Başkalarının sorunlarını kendi sorunlarınız gibi üstlenmeyin. Hayır diyebilmeyi öğrenin. Kendi ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi açıkça ifade edin. Başkalarının sizi suçlu hissettirmesine izin vermeyin.

* Destek alın. Empati yorgunluğu yaşadığınızda, yalnız olmadığınızı unutmayın. Sizin de duygusal destek ihtiyacınız olduğunu kabul edin. Güvendiğiniz kişilerle konuşun, duygularınızı paylaşın, tavsiye isteyin. Gerekirse profesyonel bir yardım alın. Empati yorgunluğu, psikolojik bir sorundur ve tedavi edilebilir.





* Olumlu düşünün. Empati yorgunluğu, olumsuz duyguların baskın olduğu bir durumdur. Bu nedenle, olumlu düşünmeye çalışmak, empati yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Kendinize güvenin, başarılarınızı kutlayın, kendinizi motive edin. Başkalarının hayatlarına dokunduğunuz için gurur duyun. Olumlu duygular, empati yorgunluğunun etkilerini hafifletebilir.