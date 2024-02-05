Bedeni adeta yeniden canlandırıyor! Günde bir çay kaşığı tüket şifa bul

Bu kırmızı baharat doğal bir antibiyotik görevi görüyor ve faydaları saymakla bitmiyor. Sumak nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir, en çok neye iyi gelir? İşte merak edilenler…

SUMAK NEDİR?

Sumak, antep fıstığı ailesinden gelen, çalı görünümlü bir bitkidir. Bitkinin boyu 3 metreye kadar ulaşabilir. Yeşil ve ince yaprakları vardır. Sonbaharda kırmızı renkli çiçek ve tohumları oluşur. Sumak bitkisinin yaklaşık 150 çeşidi vardır. Bunlardan bazıları zehirli olabilir. Bu yüzden sumak bitkisine dokunmadan önce dikkatli olmak gerekir.





Sumak baharatı, sumak bitkisinin kırmızı tohumlarının kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Sumak baharatı, ekşi bir tada ve hoş bir aromaya sahiptir. Sumak, ülkemizde Akdeniz bölgesinde daha çok yetişir. Ayrıca Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Hindistan gibi bölgelerde de sumak yetiştiriciliği yapılır.

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sumak, lezzetli bir baharat olmasının yanı sıra, sağlığa da çok faydalı bir bitkidir.

Sumak, içerdiği C vitamini, antioksidan, anti bakteriyel ve anti inflamatuar maddeler sayesinde birçok hastalığın önlenmesine ve tedavisine yardımcı olur.



* Bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon gibi hastalıklara karşı korur.

* Sindirim sistemini düzenler, hazımsızlık, gaz, kabızlık, ishal gibi sorunları giderir.

* Mideyi rahatlatır, mide ağrısı, mide yanması, ülser gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

* Kan şekerini dengeler, diyabet hastalarına faydalıdır.

* Kan basıncını düşürür, hipertansiyon ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

* Kolesterolü düşürür, damar sertliği ve tıkanıklığına karşı korur.

* İdrar söktürür, böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.





* Karaciğeri korur, karaciğer yağlanması ve siroza karşı faydalıdır.

* Ağız sağlığını korur, diş eti iltihabı, ağız yaraları, ağız kokusu gibi sorunları giderir.

* Cilt sağlığını korur, akne, egzama, sivilce, kızarıklık, yara gibi cilt problemlerine iyi gelir.

* Saç sağlığını korur, saç dökülmesini önler, saçların parlak ve güçlü olmasını sağlar.

* Zayıflamaya yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını arttırır, iştahı azaltır.

SUMAK NASIL KULLANILIR?

Sumak, baharat olarak yemeklere lezzet katmak için kullanılabileceği gibi, çay, sirke, yağ, macun gibi farklı şekillerde de tüketilebilir. Sumak kullanımı için bazı öneriler şunlardır:



Sumak Çayı

Sumak tohumları kaynar suda demlenerek sumak çayı yapılabilir. Sumak çayı, sindirim sistemini rahatlatır, bağışıklığı güçlendirir, kan şekerini dengeler, idrar söktürür, zayıflatır. Günde 2-3 fincan sumak çayı içilebilir.





Sumak Sirkesi

Sumak tohumları sirke ile karıştırılarak sumak sirkesi yapılabilir. Sumak sirkesi, salatalara, turşulara, sos ve marinatlara lezzet katar. Ayrıca cilt ve saç bakımında da kullanılabilir. Günde 1-2 yemek kaşığı sumak sirkesi tüketilebilir.

Sumak Yağı

Sumak tohumları zeytinyağı ile karıştırılarak sumak yağı yapılabilir. Sumak yağı, yemeklere, salatalara, mezeler e lezzet katar. Ayrıca cilt ve saç bakımında da kullanılabilir. Sumak yağı, ciltteki iltihap, yara, akne gibi sorunları iyileştirir, saç dökülmesini önler, saçların parlak ve güçlü olmasını sağlar. Günde 1-2 yemek kaşığı sumak yağı tüketilebilir veya cilt ve saça masaj yapılabilir.

Sumak Macunu

Sumak tohumları bal, pekmez, tarçın, zencefil gibi malzemelerle karıştırılarak sumak macunu yapılabilir.





Sumak macunu, bağışıklığı güçlendirir, enerji verir, kan şekerini dengeler, zayıflatır. Günde 1-2 tatlı kaşığı sumak macunu yenilebilir.

Sumak Baharatı

Sumak tohumları kurutulup öğütülerek sumak baharatı yapılabilir. Sumak baharatı, ekşi bir tada ve hoş bir aromaya sahiptir. Sumak baharatı, salatalara, yoğurda, soğana, et yemeklerine, çorbalara ve daha birçok yemeğe lezzet katar. Sumak baharatı, sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır, kan basıncını düşürür, kolesterolü düşürür. Günde 1-2 çay kaşığı sumak baharatı tüketilebilir.





Sumak, sağlığa çok faydalı bir bitkidir. Ancak aşırı kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, mide rahatsızlıkları, kanama bozuklukları, karaciğer hasarı sayılabilir . Ayrıca hamile ve emziren kadınlar, kronik hastalığı olanlar, ilaç kullananlar ve alerjik bünyeye sahip olanlar sumak kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdırlar.