Belirti vermeden ilerleyip, ölümcül hastalığa sebep oluyor! Yemekten sonra gelen ağrılara dikkat!

Safra kesesi taşı, safra kesesinde oluşan katı madde birikimleridir. Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan ve safra adı verilen sindirim sıvısını depolayan küçük bir organdır. Safra, yağların sindirimine yardımcı olur. Safra kesesi taşı, safra kesesinin çıkışını tıkadığında şiddetli ağrı, bulantı, kusma, sarılık gibi belirtiler ortaya çıkar. Peki safra kesesi taşı kimlerde görülür? Nasıl teşhis ve tedavi edilir? İşte detaylar...

SAFRA KESESİ TAŞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Safra kesesi taşı, cinsiyet, yaş, kilo, genetik, beslenme, diyabet, hamilelik gibi faktörlerle ilişkilidir.





Kadınlarda, yaşlılarda, şişmanlarda, aşırı yağlı ve kolesterol yüksek beslenenlerde, diyabet hastalarında, hamilelikte, ailede safra kesesi taşı öyküsü olanlarda safra kesesi taşı riski daha yüksektir. Bu nedenle, bu risk faktörlerine sahip olan kişilerin düzenli olarak doktora gitmesi ve kontrol yaptırması gerekir.

SAFRA KESESİ TAŞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Safra kesesi taşı, tanı için ultrason, kan testi, MRCP gibi yöntemler kullanılır. Ultrason, safra kesesindeki taşların görüntülenmesini sağlar. Kan testi, karaciğer ve pankreas fonksiyonlarını değerlendirir.





MRCP, manyetik rezonans görüntüleme ile safra yollarının incelenmesini sağlar. Bu yöntemler, safra kesesi taşının varlığını, büyüklüğünü, sayısını, yerini ve etkisini belirlemeye yardımcı olur.

SAFRA KESESİ TAŞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Safra kesesi taşı, tedavi için ilaç, şok dalga tedavisi, ERCP, laparoskopik veya açık cerrahi gibi yöntemler kullanılır. İlaç tedavisi, safra kesesindeki taşların eritilmesini amaçlar, ancak uzun süreli ve başarı oranı düşüktür. Şok dalga tedavisi, safra kesesindeki taşların parçalanmasını amaçlar, ancak büyük taşlar için uygun değildir.





ERCP, endoskopik olarak safra yollarındaki taşların alınmasını sağlar, ancak safra kesesindeki taşları çıkarmaz. Laparoskopik veya açık cerrahi, safra kesesinin tamamen alınmasını sağlar, ancak komplikasyon riski vardır.

SAFRA KESESİ TAŞI ÖNLENEMEZ Mİ?

Safra kesesi taşı, belirti vermeden sinsice ilerleyen ve ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Bu nedenle, yemekten sonra başlayan ağrılara dikkat etmek ve doktora başvurmak gerekir.





Safra kesesi taşı riskini azaltmak için, sağlıklı ve dengeli beslenmek, fazla kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz yapmak, alkol ve sigaradan uzak durmak, diyabeti kontrol altında tutmak önemlidir. Unutmayın, safra kesesi taşı tedavi edilebilir bir hastalıktır, ancak erken teşhis çok önemlidir.