Beyaz saçı tarihten silen muhteşem karışım! Saç boyalarına bir günde veda edip dertten kurtulacaksınız

Saçları erken beyazlayanlar için mükemmel tarif geldi. Saç boyasına gerek kalmadan bu tariflerle saçlarınız ışıl ışıl olacak. Siyah ya da kahverengi çevirecek ve aynı zamanda saç sağlığınızı koruyacak basit tarifler geldi.

Beyaz saçı tarihten silen muhteşem karışım! Saç boyalarına bir günde veda edip dertten kurtulacaksınız
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Beyaz saçlarınızdan kurtulmak için kuaföre gidip saç boyası yaptırmanıza gerek kalmayacak. Aşırı derecede kimyasal içerdiğinden ötürü saç köklerine zarar verilir. Saçların zayıflamasına, kırılmasına saç köklerine zarar verdiğinden kırılmasına ve dökülmesinden ötürü doğal yöntemler araştırılıyor. Kullanılan malzemeler üzerine saç rengi veren pigment olan melaninin üretimini artırarak saçların doğal rengine dönülerek yardımcı olur.

SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ

MALZEMELER:

5 diş sarımsak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

beyaz saç

TARİF

Sarımsak ve soğan soyularak blender ile ezilerek zeytinyağı ve yumurta sarısını ekleyerek karıştırılır. Karışım kuru saçlara masaj yapılarak yedirilir bone ya da havlu ile sarılarak 1 saat bekletilir. Ilık su durulanarak kür ayda iki defa kullanılır.

LİMON SUYU KÜRÜ

MALZEMELER:

2 adet limon

TARİF

Limon sıkılarak suyu çıkartılarak kaba eklenir. Limon suyunu saçlarını sürülere yedirilir ve güneşte bekletilerek ılık suyla durulanır. Bu kür haftada birden fazla kullanılabilir.

KAHVE KÜRÜ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kahve

2 su bardağı su

TARİF

Kahve tencereye alınarak üzerine su eklenir ve kaynamaya bırakılarak 5 dakika pişirilir. Ateşten alınarak soğumaya bırakılır. süzülerek kahveler saçlarınıza uygulanır. 1 saat bekletilerek ılık su ile durulama yapılarak hafta bir kez tercih edilir. 

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