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Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Karaciğeri Bursa'daki Hastaya Nakledildi

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 78 yaşındaki Mehmet Durgut'un karaciğeri Bursa'daki bir hastaya başarıyla nakledildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:15
Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Karaciğeri Bursa'daki Hastaya Nakledildi

Çanakkale'den Bursa'ya Organ Bağışı

Çanakkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 78 yaşındaki Mehmet Durgut'un beyin ölümü gerçekleşti. Durgut'un ailesi, organ bağışı konusunda duyarlılık göstererek yardımda bulundu.

Olayın Gelişimi

28 Ocak'ta, Çanakkale'nin Yenice ilçesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hastaneye kaldırılan Durgut, uzun süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Çanakkale'deki hastanede yapılan tetkiklerin ardından beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Durgut'un ailesi ile görüşerek organ bağışı süreci hakkında bilgi verdiler. Aile, bu anlamlı bağışı kabul etti ve Durgut'un karaciğeri, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hastaya nakledildi.

Organ Bağışının Önemi

Bu olay, organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık Müdürlüğü, organ bağışının hayati bir kurtuluş aracı olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları bağış konusunda bilinçlenmeye davet etti.

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