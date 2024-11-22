Bilecik'te Diş Hekimliği Öğrencileri Beyaz Önlük Heyecanı Yaşadı

Bilecik’te Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenleyerek, diş hekimliği öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. Tören, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi ve bu etkinlik aynı zamanda 22 Kasım Türk Diş Hekimleri Günü’nün kutlandığı bir program oldu.

Vali Aygöl’ün Açıklamaları

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 38 öğrenciye beyaz önlüklerini giydirirken yaptığı konuşmada, fakültenin ilk kez bu yıl öğrenci kabul ettiğini belirtti. Aygöl, “Fakülte’nin kurulması için yoğun çaba sarf edildi. Üniversite, şehre nitelik kazandırma anlamında çok önemli.” diyerek, şehrin sağlık kalitesini artırma hedefinden bahsetti.

Öğrencilerin Geleceği İçin Teminat

Vali Aygöl, fakültenin eğitim kalitesini geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da diş hekimlerinin sağlık hizmetlerinin ötesinde, insanların yaşam kalitesini artıran önemli aktörler olduğunu vurguladı.

Rektör Kaplancıklı’nın Mesajı

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise, beyaz önlüğün sadece bir kıyafet olmadığını, saflığın, bilimin ve insanlığa hizmet etmenin sembolü olduğunu belirtti. “Bu önlükleri taşırken her zaman etik değerleri, bilgi gücünü ve insan odaklı yaklaşımı ön planda tutacağınızdan şüphemiz yok.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Kapanışı

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Türk Diş Hekimleri Birliği Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Cenk Ataç’ın konuşmalarının ardından, Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Yıldırım’ın verdiği "Bir Mesleğe Adanmak" konulu dersle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yakınları katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.