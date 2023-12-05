Biontech ve Sinovac aşısı yaptıranlara kötü haber! Aylar sonra korkunç gerçeği açıkladılar

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve dünya genelinde büyük bir etki yaratan koronavirüs salgını, Türkiye'yi de 2020 yılında etkisi altına almış, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmişti. Bu süreç piyasaya bir çok aşı sürülmüştü.

MRNA AŞISI OLANLAR DİKKAT!





Pandemi döneminde aşı olanlar için yeni sağlık uyarıları gündeme gelirken, özellikle mRNA aşılarının vurulması sonrasında pıhtılaşma problemleri ve genç yaşta kalp krizlerinin arttığı gözlemlendi. Damarla ilgili şikayetler, kas ağrıları, odaklanma ve konsantrasyon problemleri, sabah yorgunluğu gibi belirtiler, "beyin sisi"nin ön belirtileri olarak değerlendirildi.



Ünlü sunucu ve yazar Metin Uca'nın aşı olduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetmesi, aşı sonrası sağlık sorunlarına dikkat çekti ve kamuoyunda büyük bir şok yarattı.

DÜZENLİ OLARAK MUAYENE OLUN





Dr. Mehmet Portakal, özellikle mRNA aşıları olanlarda görülen sağlık sorunlarına dikkat çekerek, aşı olanların ve hastalığı geçirenlerin düzenli doktor muayenelerini ihmal etmemelerini önerdi.



Aşıların uzun vadeli etkileri konusunda devam eden araştırmalar ve gözlemler, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Koronavirüs salgını ve aşısının ardından ortaya çıkan sağlık sorunları, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından dikkatle izlenmesi gereken konular arasında bulunuyor.

