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Bir adedi bütün ecza deposuna bedel! Japonlar bu olmadan kahvaltı yapmıyor! Gençlik iksirleri meğer bu besindeymiş

Japonlar neden uzun ve sağlıklı yaşıyor? Sırrı ortaya çıktı: Tek bir ısırıkta A, B, C, D ve E vitaminlerini alabildikleri bir yiyecek! İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 21.02.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:50
Bir adedi bütün ecza deposuna bedel! Japonlar bu olmadan kahvaltı yapmıyor! Gençlik iksirleri meğer bu besindeymiş

Japonların uzun ve sağlıklı yaşamının arkasında yatan besin keşfedildi: Mor patates! Bir fincan mor patates, A vitamini ihtiyacının %500’ünü karşılıyor! Peki bu harika sebzenin faydaları nelerdir? Nasıl tüketmeliyiz ve kimler tüketemez? Detaylarda…

MOR PATATES NEDİR?

Mor patates, tatlı patatese benzeyen, ancak daha tatlı ve daha besleyici olan bir kök sebzedir. Mor patates, rengini içindeki antosiyanin adlı pigmentten alır.

mor patates

MOR PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

• Hücre yaşlanmasını ve kanseri önler

• Bağışıklık ve kalp sağlığını destekler

• Cilt, saç ve göz sağlığını korur

mor patates hakkında

• Kan basıncını ve kan şekerini düzenler

• Kemikleri güçlendirir ve anemi riskini azaltır

• Vitamin ve mineral açısından zengindir

MOR PATATES NASIL TÜKETİLİR?

Mor patates, pirinç, ekmek, makarna veya salata ile birlikte yenebilir. Ayrıca, mor patates, doğal bir renklendirici olarak da kullanılabilir. 

mor patates özellikleri

Dondurma, ekmek, milkshake, tatlı gibi birçok tarifte mor patatese yer verebilirsiniz. 

MOR PATATESİN ZARARLARI VAR MIDIR?

Mor patates, herkesin tüketebileceği sağlıklı ve lezzetli bir sebzedir. Ancak, bazı kişiler mor patates tüketirken dikkatli olmalıdır. Mor patates, karbonhidrat açısından yüksek olduğu için, diyabet hastaları veya kilo vermek isteyenler mor patatesi aşırı tüketmemelidir. 

mor patates nedir

Ayrıca, mor patates, alerjik reaksiyonlara veya mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle, mor patates tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

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