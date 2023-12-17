Bir bardak içen göbek yağlarından kurtuluyor: İğne ipliğe çeviren formül

Fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız diyet uygulamanız ve düzenli egzersiz yapmalısınız. Fakat, ideal kilonuza ulaştıysanız ancak inatçı karın yağlarından kurtulamıyorsanız bazı yiyecekler size yardımcı olabilir. Yerel yağları parçalayan ve yağ yakımını destekleyen bu besinlerle kısa süre içerisinde düz bir karnınız olabilir. İşte, o besinler:

BİTKİ ÇAYLARI





Kilo verme sürecinde en büyük yardımcı olan bitki çayları yağ yakımında oldukça etkilidir. Bitki çayları metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminin normal çalışmasını sağlar. Bu nedenle vücutta yağ yakımına destek olur. Günde bir fincan kadar bitki çayı tüketmek metabolizmanızı yüzde 20 oranında hızlandırır. Yeşil çay, tarçın çayı, biberiye çayı, kekik çayı, adaçayı vb. tüketebilirsiniz.

KAHVE





Kahvenin yağ yakıcı etkisi, içindeki aktif madde olan kafeinden kaynaklanmaktadır. Kafein merkezi sinir sistemini uyarır, uykuyu teşvik eder, uyanıklığı artırır ve ayrıca yağ yakıcı etkilere sahiptir.

Araştırmalar, her gün bir fincan kahve tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre daha hızlı oranda yağ yaktığını göstermiştir.

KEFİR





Kefir sindirim sistemini rahatlatır ve bağırsakları canlandırır. Kefir vücuda faydalıdır, yağ yakımını hızlandırır, ödem ve toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Kefir bağırsak aktivitesini düzenleyen proteinler içerir. Bu proteinler ayrıca yağ yakımına da destek olur. Bu nedenle günde 2-3 litre su, günde 3 bardağa kadar kefir içilmesi tavsiye edilir.

ELMA SİRKESİ





Elma sirkesi kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Elma sirkesi ile metabolizmanızı harekete geçirin. Kelimenin tam anlamıyla göbek yağını yok ediyor. Elma sirkesini yemekten önce doğru zamanda almak kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir. Kendinizi tok hissettirerek fazla kalori tüketmenizin önüne geçmiş olursunuz.

KIRMIZI BİBER





Kırmızı pul biber göbek yağlarını eritmede oldukça etkilidir. C vitamini ve aynı zamanda antioksidan kaynağı olarak bilinen kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Kırmızı pul biber bağırsakları harekete geçirir.

Göbek yağından endişeleniyorsanız yemeklerinize kırmızı pul biberi ekleyin veya bir kase yoğurtun içine kırmızı pul biber ekleyip her gece yatmadan önce tüketin. Bu sayede istediğiniz sonuçlara daha kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz.