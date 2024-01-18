Bir damlasıyla saç dökülmesine dur diyor! Kelliği bitirecek doğal formül

Saç dökülmesi çeşitli nedenlerden ötürü ortaya çıkarken genetik faktörler, hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalınırken, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres, mevsim geçişleri nedenler arasında yer alır. Yılda 3 defa tekrarlanan saç dökülme zamanları 2 aydan fazla olduğunda ciddi rahatsızlıkların habercisi olduğunu gösterir.



Her saç telinin bir yaşam döngüsü olurken her saç teli 4-6 yıl yaşar sonra dinlenir ve daha sonra da dökülmeler yaşanır. Saçların dökülme durumları üzerinde son derece doğal süreç olarak görülürken aşırı bir hal aldıysa çok gecikmeden hemen müdahale edilmesi gerekir. Vitamin ve mineral zengini olan doğal yağlar saç köklerini beslerken saçları güçlendirirken saç tellerinin bakımını sağlar. Saç dökülmeniz kısa süre içerisinde durur.



HİNT YAĞI

Saç köklerin tazelenmesine yardımcı olan hint yağı saçların daha kolay yenilenmesini sağlarken hızlı uzamasıyla beraber yıpranan ve güçsüz saçları canlandırır. İçeriğinde yer alan antioksidan maddeler saçları besler ve yumuşacık saçlar elde edilerek katkıda bulunulur. Parlak, güçlü, canlı ve daha çabuk uzamasına yardımcı olan hint yağı, saç köklerine masaj yaparak uygulanır.





SUSAM YAĞI

Susam yağının içerisinde yer alan E vitamini yer alırken susam yağı hem saç dökülmesini durdurur hem de saçların hızlı uzamasına yardımcı olan doğal yağlardır. Saçların doğal nem dengesi korunurken saçların kırılmasını engellerken doğal parlaklık kazandırır.

Ocağın üzerinde ısıtılarak ılık kıvama geldiğinde saç diplerine masaj yaparak etki gösterir. Bir gece süreriyle susam yağı saçlarınızda bekleterek sabah uyandığınız ise durulamanız önerilir.



SOYA YAĞI

E vitamini içeren Omega yağı asitlerin sosya yağını güçlü saçlar için iyi bir antioksidan içerirken kuru, hasarlı ve boyalı saçların kullanılmasında soya yağı tercih edilir. Saç tellerini güçlendirmeye yardımcı olurken saç dökülmeleri durdurulur. Soya yağını ısıtarak bir fırça yardımıyla saç derinize ve saçınıza eşit oranda bölünür.

Saçlarınızı plastik bir bone ile örtün. 30 dakikadan bir saate kadar bekleyin. Saçınızı normalde yaptığınız gibi şampuanlayıp durulayın ve şekillendirin.





