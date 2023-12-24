Bir kaşık suya atıp kaynatın! Cilde doğal kolajen sağlıyor: Tam 5 yaş gençleştirecek

Güzellik mucizesi yöntemleri araştırılırken antioksidan özelliği içeren ürün belirlendi. Keten tohumu, özel bir karışım ile oluşturulan jel cit üzerinde uygulandığında yaşlılık belirtilerine son verildiği belirtildi. İşte özel jelin hazırlanışı ve detaylar...

Bir kaşık suya atıp kaynatın! Cilde doğal kolajen sağlıyor: Tam 5 yaş gençleştirecek
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Keten tohumu, kahverengi renkte ve susama benzer bir yağlı tohum olarak nitelendirilerek içeriğinde protein, lif, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, birçok vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Beslenme uzmanları, bu nedenle keten tohumunun günlük beslenme rutininde yer almasını önerir.

Omega-3 yağ asitleri, kan basıncını düzenlerken aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken fonksiyonlarda rol oynar. Antioksidanlar, oksidatif stresin neden olduğu hücre hasarı azalırken yaşlanma süreci yavaşlatılır. Özellikle meme kanserine karşı koruyucu özellikleri sahiptir.

keten tohumu

KETEN TOHUMU YARARLARI

Keten tohumu, kötü hava, makyaj, yetersiz beslene gibi nedenlerden ötürü cilt üzerinde yararları sunulurken parlak, ışıltı, matlaşmasını engeller. Cilt üzerinde yaş ilerledikçe yaşlanma etkileri azaltılır. Düzenli kullanımda yeni akne oluşumunu engellerken aknelerin ortadan kaldırılmasına neden olur.

KETEN TOHUMU JELİ

Jel yapımı için 2 su bardağı su ve yarım su bardağı keten tohumu gerekirken uygun tava içerisine su ve tohum eklenerek orta ateş üzerinde karışım kaynatılır. Sürekli karıştırdığınızda emin olunarak jel kıvaına gelene kadar beklenir. Kullanılan jelden kalan kısmı dilediğinizde bir ay süreyle buzdolabında saklanabilir. 

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