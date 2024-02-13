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Bir yandan kilo verdiriyor diğer yandan beyni güçlendirip, cildi güzelleştiriyor! Bir bardağında şifaya doyacaksın

Sağlıklı bir yaşam için beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bazen yeterli ve dengeli beslenemeyebiliriz. Bu durumda, doğanın bize sunduğu bazı mucizevi besinlerden faydalanabiliriz. Bu besinlerden biri de, hem lezzetli hem de sağlıklı olan, birçok kişinin severek tükettiği cevizdir. Peki ya ceviz suyu? Sabahları aç karnına tüketilen ceviz suyu sağlığa neler yapıyor? Ceviz suyu nasıl hazırlanır, tüketilir ve neye iyi gelir? Tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 21:10
Bir yandan kilo verdiriyor diğer yandan beyni güçlendirip, cildi güzelleştiriyor! Bir bardağında şifaya doyacaksın

Ceviz, sağlığımız için sayısız fayda sağlayan bir besindir. Ceviz suyu ise cevizin içerdiği vitamin, mineral, protein ve omega 3 yağ asitlerini suda çözerek vücudumuza sunan bir içecektir. Peki ceviz suyu nasıl hazırlanır? Sabahları ceviz suyu içmek neye iyi gelir? Hamile ve emziren anneler ceviz suyu tüketebilir mi? İşte detaylar...

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ceviz suyu hazırlamak için yapmanız gereken tek şey, bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekletmektir. Ertesi sabah aç karnına ceviz suyunu içebilirsiniz. 

ceviz suyu içmek

Ceviz suyunu her gün en fazla bir bardak olacak şekilde tüketmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmelisiniz.

CEVİZ SUYU CİLDE İYİ GELİR Mİ?

Ceviz suyu, cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır. Ceviz suyu, cildin nem dengesini korur ve kırışıklıkları önler.

CEVİZ SUYU KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

ceviz suyu hakkında

CEVİZ SUYU İÇMEK BEYİN SAĞLIĞINA İYİ GELİR Mİ?

Ceviz suyu, içeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür. Ceviz suyu, hafızayı geliştirir, konsantrasyonu artırır ve stresi azaltır.

CEVİZ SUYU HAMİLELER VE YENİ ANNELER İÇİN FAYDALI MIDIR?

Ceviz suyu, emziren kadınlar ya da hamileler için de faydalıdır. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

CEVİZ SUYU TÜKETMENİN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz suyu tüketmenin diğer faydaları şunlardır:

* Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

* Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır.

* Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

* Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

ceviz suyu neye iyi gelir

* Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

* Uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

* Kan şekerini düzenler. Diyabet hastaları için faydalıdır.

* Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.

CEVİZ SUYU İÇMENİN ZARARLARI VAR MIDIR?

ceviz suyu zararlımı

Ceviz suyu içmenin zararları, aşırı tüketildiğinde ortaya çıkabilir. Ceviz suyu, alerjik reaksiyonlara, mide bulantısına, baş ağrısına, ishale, karaciğer yağlanmasına, böbrek taşına ve kan sulanmasına neden olabilir. Bu nedenle, ceviz suyunu ölçülü bir şekilde tüketmek ve doktorunuza danışmak gerekir.

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