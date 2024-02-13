Bu balıklar ölüme davetiye çıkarıyor! Uzmanından uyarı geldi: Sakın yemeyin

Balık tüketimi, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak her balık yenebilir değildir. Bazı balık türleri, zehirli, alerjik veya istilacı olabilir. Bu balıkları yemek, ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilir. Peki, hangi balıkları yememeliyiz? Nasıl ayırt edebiliriz? İşte bu konuda uzmanların uyarıları…

HANGİ BALIKLAR ZEHİRLİDİR?





Zehirli balıklar, vücutlarında veya yüzgeçlerinde zehir taşıyan balıklardır. Bu balıklar, kendilerini avcılardan korumak veya avlanmak için zehirlerini kullanırlar. Zehirli balıklar, insanlara dokunulduğunda, ısırıldığında veya yendiğinde zehirlerini bulaştırabilirler. Zehirli balıkların zehirleri, insanlarda alerjik reaksiyon, ağrı, şişlik, kızarıklık, kaşıntı, ateş, baş dönmesi, bulantı, kusma, nefes darlığı, kalp ritim bozukluğu, felç, koma ve ölüm gibi belirtilere neden olabilir. Zehirli balıkların bazı örnekleri şunlardır:

Balon Balığı

Balon balığı, vücudunda tetrodotoksin adı verilen çok güçlü bir zehir taşır. Bu zehir, sinir sistemini felç eder ve ölüme neden olur. Balon balığı, Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen istilacı bir türdür. Balon balığı, şişkin, yuvarlak, pullu ve dikenli bir görünüme sahiptir. Balon balığı, kesinlikle yememelidir.





Balon balığı, Japonya’da fugu adıyla bir lezzet olarak sunulur. Ancak bu balığı yemek çok tehlikelidir. Balon balığını yemek için özel eğitim almış şefler bile bazen zehirlenirler. Balon balığını yemek, ölümcül bir kumar oynamaktır.

Aslan Balığı

Aslan balığı, yüzgeçlerinde zehirli dikenler taşır. Bu dikenler, aslan balığını ısıran veya dokunan canlılara zehir enjekte eder. Aslan balığı, Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen istilacı bir türdür. Aslan balığı, renkli, çizgili, uzun ve sivri yüzgeçli bir görünüme sahiptir. Aslan balığı, yüzgeçleri kesilmeden yendiğinde ölüme yol açar.





Aslan balığının yüzgeçleri, sadece uzmanlar tarafından kesilebilir. Aslan balığını yemek, çok dikkatli olmayı gerektirir.

Uzun Dikenli Deniz Kestanesi

Uzun dikenli deniz kestanesi, kabuğunda zehirli dikenler taşır. Bu dikenler, deniz kestanesine dokunan canlılara zehir enjekte eder. Uzun dikenli deniz kestanesi, Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen istilacı bir türdür. Uzun dikenli deniz kestanesi, siyah, kahverengi veya mor renkte, uzun ve sivri dikenli bir görünüme sahiptir. Uzun dikenli deniz kestanesi, yenilebilir bir türdür. Ancak dikenleri çok tehlikelidir. Uzun dikenli deniz kestanesinin dikenleri, sadece uzmanlar tarafından çıkarılabilir. Uzun dikenli deniz kestanesini yemek, çok dikkatli olmayı gerektirir.





HANGİ BALIKLAR ALERJİKTİR?

Alerjik balıklar, insanlarda alerjik reaksiyona neden olan proteinler içeren balıklardır. Bu balıklar, yendiğinde veya dokunulduğunda alerjik belirtilere neden olabilirler. Alerjik balıkların alerjik belirtileri, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, kurdeşen, egzama, nefes darlığı, öksürük, hapşırma, burun akıntısı, göz yaşarması, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, düşük tansiyon, şok ve ölüm gibi belirtilere neden olabilir. Alerjik balıkların bazı örnekleri şunlardır:

Somon Balığı

Somon balığı, insanlarda alerjik reaksiyona neden olan parvalbümin adı verilen bir protein içerir. Somon balığı, pembe, turuncu veya kırmızı renkte, lezzetli ve besleyici bir balıktır. Somon balığı, çok tüketilen bir balıktır. Ancak somon balığına alerjisi olan kişiler, somon balığını yememelidir. Somon balığına alerjisi olan kişiler, somon balığı yedikten sonra alerjik belirtiler gösterebilirler.

Ton Balığı

Ton balığı, insanlarda alerjik reaksiyona neden olan histamin adı verilen bir madde içerir. Ton balığı, gri, mavi veya yeşil renkte, lezzetli ve besleyici bir balıktır. Ton balığı, çok tüketilen bir balıktır.





Ancak ton balığına alerjisi olan kişiler, ton balığını yememelidir. Ton balığına alerjisi olan kişiler, ton balığı yedikten sonra alerjik belirtiler gösterebilirler.

Karides

Karides, insanlarda alerjik reaksiyona neden olan tropomiyozin adı verilen bir protein içerir. Karides, pembe, beyaz veya gri renkte, lezzetli ve besleyici bir deniz ürünüdür. Karides, çok tüketilen bir deniz ürünüdür. Ancak karides alerjisi olan kişiler, karides yememelidir. Karides alerjisi olan kişiler, karides yedikten sonra alerjik belirtiler gösterebilirler.