Bu besinleri tüketenler artık sadece unutmayı unutacak! B12 deposu, hafızayı zehir gibi yapıyor

Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki çıkışlarıyla tanınan bir isim olarak, bu kez Alzheimer hastalığına iyi gelen besinleri açıkladı. Sağlıklı beslenme konusundaki değerli önerileriyle bilinen Prof. Dr. Karatay, bu sefer Alzheimer hastalığıyla mücadelede etkili olan yiyecekleri detaylı bir şekilde sıraladı. İşte detaylar...





ALZHEİMER HASTALIĞI İÇİN YİYECEKLERİ PAYLAŞTI

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, sağlık her şeyin temelini oluşturuyor. Bu temelin en önemli bileşeni ise sağlıklı beslenme ve sağlıklı bağırsaklar. Özellikle ileri yaşlarda, vücudun susuz kalmaması, kristal kaya tuzunun eksik olmaması, mineral bakımından zengin beslenme, B, C, ve D vitaminlerini yeterince almak oldukça kritik. Karatay, bu noktada bol miktarda köy tereyağı, Urfa ve Trabzon yağlarının önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, zeytinyağının da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.





Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir rol üstlenen bu besinleri düzenli olarak tüketmek, Alzheimer'ın ilerlemesini engelleyebilir ve hatta geriletebilir. Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği beslenme alışkanlıkları, vücudu yavaş yavaş bu faydalı bileşenlere alıştırarak sağlığın korunmasına katkı sağlıyor. Sağlıklı beslenme, yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra Alzheimer gibi önemli hastalıklara karşı da bir savunma mekanizması oluşturuyor.

Canan Karatay'ın önerilerine uygun bir beslenme tarzını benimsemek, sadece genel sağlığı desteklemekle kalmayıp, özellikle Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıklara karşı da etkili bir önlem almak anlamına geliyor. Bu açıdan, bilinçli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek, yaşam kalitesini artırmak ve sağlığın temelini sağlamlaştırmak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Alzheimer, beyin hücrelerinin ilerleyici bir şekilde yok olmasına sebep olan yaygın bir demans türüdür. Bu nörolojik hastalık, düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya yol açar ve genellikle yaşlılıkla birlikte yavaşça belirginleşen bir hastalıktır. Alzheimer'ın ileri evreleri yıllar süren bir süreç içerisinde gelişebilir.