Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Bu ekmek türü diğerlerinden çok farklı! Diyetisyenlerden şaşırtıcı açıklama: Kilo almak istemeyen bol bol yesin

Ekmek, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası. Ancak kilo vermek isteyenler, ekmek tüketimini azaltmak veya tamamen kesmek zorunda kalıyor. Oysa ekmek yemekten korkmaya gerek yok. Yeter ki doğru ekmek türünü seçelim. Peki hangi ekmek türü kilo aldırmıyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:33
Bu ekmek türü diğerlerinden çok farklı! Diyetisyenlerden şaşırtıcı açıklama: Kilo almak istemeyen bol bol yesin

Ekmek, kilo vermek isteyenlerin en çok uzak durduğu besinlerin başında geliyor. Ancak beslenme uzmanları, ekmek yemeyi sevenlere iyi bir haber verdi: Ekşi mayalı ekmek! Ekşi mayalı ekmek, geleneksel yöntemlerle hazırlanan, fermente bir ekmek türü. Ekşi mayalı ekmek, sağlığa pek çok faydası olan bir besin. Peki, ekşi mayalı ekmek neden kilo aldırmıyor? İşte cevabı…

EKŞİ MAYALI EKMEK NEDEN KİLO ALDIRMIYOR?

Ekşi mayalı ekmek, glisemik indeksi düşük bir ekmek. Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini ne kadar yükselttiğini gösteren bir ölçü. Kan şekerinin yükselmesi, insülin hormonunun salgılanmasına ve yağ depolanmasına neden oluyor. Ekşi mayalı ekmek ise, kan şekerini yavaş yavaş yükseltiyor ve insülin salınımını azaltıyor. Böylece yağ depolanması engelleniyor ve kilo verme süreci destekleniyor.

EKŞİ MAYALI EKMEK

Ekşi mayalı ekmek, lif bakımından zengin bir ekmek. Lif, sindirim sisteminde uzun süre kalıyor ve tokluk hissi veriyor. Tokluk hissi, iştahı azaltıyor ve porsiyon kontrolünü sağlıyor. Ayrıca lif, bağırsak hareketlerini düzenliyor ve kabızlık gibi sorunları önlüyor. Kabızlık, kilo vermede en büyük engellerden biri. Ekşi mayalı ekmek ise, lifli yapısı sayesinde kabızlığı gideriyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.

EKŞİ MAYALI EKMEK HAKKINDA

Ekşi mayalı ekmek, probiyotik bir ekmek. Probiyotikler, bağırsaklarda yaşayan ve sağlığımız için faydalı olan mikroorganizmalar. Probiyotikler, bağırsak florasını dengeliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, iltihaplanmayı azaltıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizmanın hızlı çalışması, kalori yakımını artırıyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Ekşi mayalı ekmek ise, fermente olduğu için probiyotik içeriyor ve bağırsak sağlığını iyileştiriyor.

EKŞİ MAYALI EKMEK ÖZELLİKLERİ

Ekşi mayalı ekmek, sağlıklı beslenmenin en önemli unsurlarından biri. Ekşi mayalı ekmek, sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsak florasını düzenliyor, kan şekerini dengeliyor ve besleyici değeri yüksek. Üstelik kilo aldırmıyor da! Eğer kilo vermek istiyorsanız, beyaz ekmek yerine ekşi mayalı ekmek tüketmekte fayda var. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi ekşi mayalı ekmekte de ölçülü olmak gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

Banka hesabında parası olanlar dikkat! ATM'lerden para artık böyle çekilecek: Yeni dönem başladı

Banka hesabında parası olanlar dikkat! ATM'lerden para artık böyle çekilecek: Yeni dönem başladı

Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Grip olduktan sonra hemen bu besinleri tüketin! Bir daha doktor yüzü göstermeyecek
2
Emziren anneler dikkat! Sütünüzü azaltmadan kilo vermenin sırrı bu diyet listesinde!
3
Zeytinle ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Meğer en faydalı olan o değil diğeriymiş
4
Her gün bir yemek kaşığı elma sirkesi bakın vücudunuza ne yapıyor! 2 günde bile değişimi fark edeceksiniz
5
Beyaz saçlara boyasız çözüm! İlk denemede beyaz saçları doğal rengine çeviriyor
6
Bu ekmek türü diğerlerinden çok farklı! Diyetisyenlerden şaşırtıcı açıklama: Kilo almak istemeyen bol bol yesin
7
Vücudumuz kimyasal deposu: Çocuklar, gençler ve hamileler risk altında! Bu ürünlerden uzak durun

Sadece aylar kaldı! Türkiye'nin her bir köşesinde hissedilecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Banka hesabında parası olanlar dikkat! ATM'lerden para artık böyle çekilecek: Yeni dönem başladı

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak