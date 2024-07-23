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Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Uyarının adı mide gribidir. Acil servisler artık ateş, kusma, karın ağrısından şikayetçi olan hastalarla dolup taşıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:24
Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Son zamanlarda ortaya çıkan bir hastalık aynı zamanda enfekte kişilerin sindirim sistemini de bozuyor. Salgın boyutlara ulaşan mide gribinin nedeni, sağlıksız ortamlarda ve yüzme havuzlarında yenen yiyeceklerdir. Üstelik bulaşıcıdır. Peki yaz aylarında hızla yayılan hastalıktan kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte uzmanların görüşleri..

Bulantı, kusma ve ishal... Mide gribi herkeste aynı belirtilere neden olur. Havaların ısınmasıyla ve grip vakalarının azalmasıyla mide gribi salgınları başlıyor. Adı tuhaf gelse de şu sıralar pek çok kişi benzer bir salgınla karşı karşıya. Bu hastalık daha çok el hijyeni ve yemek pişirme alışkanlıkları yoluyla bulaşmaktadır. Bağışıklık sistemi sağlıklı olan hastalarda bu virüsler uzun sürmez ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde iyileşmek uzun zaman alır.

Acil servisler yakın zamanda mide gribi belirtileri gösteren hastalarla doldu taştı. Ateş, kusma, karın ağrısı gibi belirtileri olan hasta sayısında ciddi artış gözlendi. Mide gribi, sağlıksız yiyecekler ve yüzme havuzları nedeniyle hızla yayılmaktadır. El teması ile kolaylıkla bulaşan bu hastalık ise, sindirim sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle salgın boyutlarına ulaştı. Uzmanlar hastalıktan nasıl korunabileceğinizi açıklıyorlar.

Mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilerle kendini gösteren mide gribi, yazın grip vakalarının azalması ile birlikte hızla yayılmaya başlıyor. Bu hastalık özellikle el hijyeni ve yemek pişirme alışkanlıkları yoluyla bulaşmaktadır. Hastalık, bağışıklık sistemi sağlıklı olan hastalarda kısa süreli, ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlarda daha uzun sürebilir.

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Genel Cerrah Dr. Uygar Düzci, mide gribi hakkında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Grip nasıl virüsle bulaşıyorsa, mide gribi de virüsle bulaşıyor. Mide gribi mikropları ağız yoluyla, sağlıksız ortamlarda tüketilen yiyecek ve içeceklerle ve ellerle temas yoluyla vücuda girerek ishal olarak ortaya çıkar. Ellerinizi en az 3 dakika kadar sabunla yıkamadan ağzınıza dokunmayın ya da yiyeceklere dokunmayın. Pirinç ve tatlılar gibi hızla bakteri oluşturan gıdalara özellikle dikkat edin. Ne yazık ki buz musluk suyundan yapıldığından bakteri ya da virüs içerebilir.

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut ise konuyla ilgili açıklamasında, "Yaz aylarında mide gribiyle ilgili vakalar artıyor. Mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilerle karşılaşıyoruz. Bu dönemde yediklerimize dikkat edip sıvı alımımızı artırırsak hastalık 2-3 gün içinde geçecektir." dedi.

Uzmanlar mide gribinden korunabilmek adına ijyen kurallarına dikkat etmenin ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor. Özellikle yaz aylarında içme suyu ve gıda hijyenine dikkat etmek hastalıklardan korunmanın etkili yolu olarak kabul ediliyor.

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Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

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