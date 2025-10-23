Bursa'da 9 Yaşındaki İdo'ya Babasından Başarılı Böbrek Nakli

Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli İdo Alabdul Ghafour, üç yıllık diyaliz sürecinin ardından babası Abdullah Ghafour'tan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 11:46
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da böbrek rahatsızlığı bulunan 9 yaşındaki Suriyeli İdo Alabdul Ghafour, babası Abdullah Ghafour (32) tarafından bağışlanan böbrekle sağlığına kavuştu.

Tedavi süreci ve nakil

Ghafour, üç yıl boyunca diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürdü; bunun 2 yılı hemodiyaliz, 1 yılı periton diyalizi programında izlendi. Doktorların nakil önerisi sonrasında baba, oğlunun sağlığı için Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

Detaylı incelemelerin ardından gerçekleştirilen ameliyatta, babadan alınan böbrek başarılı şekilde oğluna nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren ekip, hastanın genel durumunun şu aşamada gayet iyi olduğunu bildirdi.

Uzmanlardan mesaj

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdoğan, Ghafour'un kardeşinin de diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, babanın gönüllü bağışının tedavi sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Erdoğan, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Maalesef böbrek bekleyen, böbrek bulamayan çok sayıda hastamız var. En önemli mesajımız kadavra bağışı konusunda olmalı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bağışın hem hastalar hem de yüksek maliyetli diyaliz yükünün azaltılması açısından ülke için faydalı olacağını kaydetti.

Böbrek Nakli Birim Sorumlusu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan ise, "6 gün önce babasının sol böbreğini İdo Alabdul Ghafour'a başarılı şekilde naklettik" diyerek operasyonda görev alan ekibe teşekkür etti.

