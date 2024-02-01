Kanı tertemiz yapıp hastalıklara karşı koyuyor! Yeşillik olan her yerde bulunuyor

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türk mutfağında tüketilen antik Yunan mitolojisinde “diken dikeni” olarak bilinen melocan bitkisinin insan sağlığına olan faydalarını aktardı. Uzman isim; Melocan bitkisinin 20 metre yüksekliğindeki dikenli sapı ve geniş, sarı-beyaz, şemsiye şeklindeki yapraklarıyla ünlü olduğunu söyledi.

TÜRK MUTFAĞINDA SIKLIKLA KULLANILIR

Türk mutfağında kullanılan ve "diken otu" olarak da bilinen melocan otunun Latince adının "Onopordum acanthium" olduğunu söyledi. Türk mutfağında sıklıkla salata ve keklerde kullanılan bu otun aynı zamanda insan sağlığı açısından birçok soruna da çare olduğunu belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, şöyle konuştu:

"Kenevir tadı biraz acı olan, acı, geniş yapraklı ve çok dikenli bir bitki olarak bilinmektedir. Bu bitkinin çiçekleriyle yaprakları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak deve dikeninin melocan otu şeklinde dlandırılması konusunda halk tarafından kullanılan isimde bölgesel farklılıklar veya belirsizlikler olabilir. Ülkemizde Balkanlar'da Düzce ve çevre bölgelerde orman, dere ve çalılıklarda yetişmektedir. Anadolu saparnası, merucen, zimilaçi gıcırdak dikeni, kuşevin, öz dikeni diken ucu, kırçan meleocan adlarıyla da anılmaktadır."





Prof. Dr. Karabulut, salamura ve konserve yemeklerde yenildiğinde çok lezzetli olan melocan otunun yanı sıra soğanla kavrulması, kırmızı biber, karabiber, sumak ve sızma zeytinyağı ile süzme yoğurtla servis edilmesinin de tükürük bezlerini harekete geçirdiğini söylüyor.

VÜCUTTAKİ İLTİHABI GİDERİR

Prof. Dr. Karabulut, deve dikeni otunun özellikle tıp alanında grip enfeksiyonu durumlarında etkili olduğunu, terlemeye neden olduğunu ve kanı temizleyici özelliğe sahip olduğunu söylerken, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı zamanda anti-romatizmal ve antiinflamatuar özelliklere de sahiptir. İlk hasatlar özellikle kanseri önlemek için kullanılır. Melocan otu yaygın olarak tomurcukları, kökleri ve çiçekleriyle bilinen bir bitkidir. Kanı arındırıcı özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasına ve aynı zamanda da hücre hasarlarının onarılması konusuna yardımcı olur. Ayrıca iç organların düzenli olarak çalışmasını düzenleyerek sağlıklı işleyişini sağlar. Cilt hastalıklarında yaygın bir şekilde kullanılan bu bitki, kanı temizleme özelliğiyle bilinen yenileyici etkiler sağlıyor ve cilt sorunlarına çare olabiliyor.





'Melocan otunun meyvesi romatizma ve böbrek rahatsızlıklarını da rahatlatıcı etki gösterir.' diyen Prof. Dr. Karabulut, “Psikolojik sorunların giderilmesinde de kullanılabiliyor. Ancak devedikeni olarak da bilinen melokan, tükürük salgısının artmasına neden olabilir ve bu da aşırı tüketildiği sırada ishale yol açabilir. Melocan bitkisinin daha önce frengi tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Frengi, Treponema Pallidum bakterisinin neden olduğu ciddi bir sistemik hastalıktır ve melokan bitkisinin hastalığın tedavisinde etkili olduğuna inanılmaktadır. Ancak bitkisel tedavilerin etkileri kişiden kişiye değişebileceği ve yan etkilere neden olabileceği için bitkisel tedavileri kullanmadan öncesinde bir tıp uzmanına mutlaka danışılmalıdır. diye konuştu.