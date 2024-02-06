Bu karışımı tüketenler demir ve folik asit ilaçlarına para ödemiyor! Özellikle hamilelere çok fayda sağlıyor

Demir ve folik asit, vücudumuz için çok önemli iki mineral. Demir, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımasını sağlarken, folik asit ise DNA yapımında ve hücre bölünmesinde rol oynuyor. Bu minerallerin eksikliği, anemi, yorgunluk, bağışıklık zayıflığı, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açabiliyor. Peki, demir ve folik asit ilaçlarına para vermek yerine, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bir karışımla bu mineralleri alabilir misiniz? Cevabı içeriğimizde...

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Demir, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımasını sağlayan hemoglobin proteininin yapımında gerekli bir mineraldir. Demir eksikliğinin nedenleri şunlar olabilir.

* Besinlerle yeterli demir alınmaması (aşırı diyet kısıtlamaları, et, yeşil sebze gibi demir içeren besinlerin tüketilmemesi, çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin demir emilimini engellemesi)







* Vücudun demir ihtiyacının artması (gebelik, emzirme, büyüme, ergenlik gibi durumlarda)

* Vücuttan demir kaybı (adet kanamalarının şiddetli olması, mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenlerle aşırı kan kaybı, aşırı egzersiz yapılması)

* Demir emiliminin bozulması (mide asit salgısının yetersiz olması, mide veya bağırsak ameliyatları, çölyak gibi bağırsak hastalıkları)

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Folik asit eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte folik asit eksikliğinin başlıca nedenleri:

Beslenme Yetersizliği

Folik asit, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, süt ürünleri, karaciğer, portakal, muz gibi besinlerde bulunur. Bu besinleri yeterince tüketmeyen veya pişirirken folik asidi yok eden kişilerde folik asit eksikliği görülebilir.





Alkol Bağımlılığı

Alkol, folik asitin emilimini ve kullanımını bozar. Aşırı alkol tüketen kişilerde folik asit eksikliği riski artar.

Hamilelik ve Emzirme

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde vücudun folik asit ihtiyacı artar. Bu dönemlerde folik asit alımı yetersiz olan kadınlarda ve bebeklerinde folik asit eksikliği gelişebilir.

Bazı İlaçların Kullanımı

Metotreksat, trimetoprim, fenitoin, primidon gibi ilaçlar, folik asitin metabolizmasını engelleyerek folik asit eksikliğine yol açabilir.

Bazı Hastalıklar

Çölyak, Crohn, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıkları, folik asidin emilimini azaltabilir. Ayrıca hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lösemi gibi kan hastalıkları, folik asidin kullanımını artırarak folik asit eksikliğine neden olabilir.

KIRMIZI ELMA, BAL VE TARÇIN KARIŞIMININ FAYDALARI?

Kırmızı elma, bal ve tarçın karışımı, hem lezzetli hem de sağlıklı bir karışım. Bu karışımın içindeki malzemeler, vücudumuz için gerekli olan demir ve folik asit gibi mineralleri bol miktarda içeriyor.





Ayrıca bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, kan şekerini dengeliyor, cilt sağlığını koruyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu karışımı her gün tüketerek, hem demir ve folik asit ihtiyacınızı karşılayabilir, hem de sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR VE NASIL TÜKETİLİR?

Bu karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

* 1 adet kırmızı elma

* 1 tatlı kaşığı bal

* 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı ise şöyle:

* Kırmızı elmayı yıkayın ve kabuklarını soyun. Rendeleyin veya küçük küçük doğrayın.





* Bir kaseye alın ve üzerine bal ve tarçın ekleyin. İyice karıştırın.

* Karışımı buzdolabında bir gece bekletin.

* Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı kadar tüketin.