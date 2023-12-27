Bu kestaneyi sakın yemeyin: Anında vücudu zehirliyor

İzmir'in Tire ilçesinde ve İstanbul Esenler'de pazarda denetimler yapılırken şüphelenenler üzerine zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğu belirtildi. Çin kestanelerin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı bilgisi verilirken yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olurken insan sağlığına zararlı olduğu belirtildi. Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetimler yapıldı.

Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından bildirilirken pazar alanında gelen yetkililer kestane tezgahında inceleme yapıldı. Numune alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlardında inceleme yapıldığı bilgisi verildi.

UYGUN FİYAT VE İRİ OLMASI ŞÜPHELİ

Esenler Belediyesi Zabıta Bölge Amiri Savaş Mazlum, çin malı kestanelerin özellikle tespit edilirken çalışma, büyük iri taneli ve fiyatlarının uygun olmasıyla dikkat çekti. Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini belirtilen adreste inceleme başlatıldı. İncelemenin devamında kestanenin Çin malı olduğu tespit edilerek ilgili kişiler üzerine yasal işlemler yapıldı. Tüm mallara el konulurken etiketinde Yalova yazıyor, bunun için ise Yalova olmadığı tespit edildiğinde tüketiciyi yanıltmaktan ayrı işlem yapıldığı ifade edildi.

SATIŞ YAPARKEN EL KONULDU

İzmir'in Tire ilçesinde pazarda denetim yapılırken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, Çin kestanesi olduğunu belirledi. Tire Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Tire Salı Pazarında denetim yaparak bir kamyonet kasasında kestane satıldığını görerek seyyar satıcıların yanına giderek kestanelerin normalde daha iri olduğu çuvallarında uygun fiyatlı etiketler dikkat çekti. 200 kilogramlık Çin kestanesinde imha edilirken satıcı İzzettin A.’ya, Kabahatler Kanununa göre para cezası kesildi.

ZEHİRLEME RİSKİNE DİKKAT

Çin kestanelerin zehirlemesinin mümkün olmasıyla ilçede kestane açısından zengin bölge olduğuna vurgu yapılırken pazarların dışında Çin kestanesi satışların artış gösterdiğine değinildi. Tire Belediyesi olarak salı günler kurulan pazarlarda denetimler yapılırken 200 kg Çin kestanesine imha edilerek el konulduğu bilgisi verildi. Vatandaşlardan ricada bulunan yetkililer kestane alırken bilindik yerlerden almaları gerektiğine şüpheli durumlarda 153 zabıtayı aranması rica edildi.





FİYATI UYGUN AMA HAYVANLARA VERİLİR

Pazar alışverişi yapan vatandaş Hamiyet Gülse, buradaki kestaneler hiç de Yalova kestanesine benzemediğini savunarak bizim kestanemiz benim bildiğim biraz daha küçük olurken 120 TL'ye satışları yapıldığını söyledi. Günümüzde kestane 120 TL olmaması gerekirken Cumartesi pazarında küçükler 200 TL'den satışa çıkartıldığını ifade etti.