Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi

Muhteşem bir salata tarifi bu haberde. Uzunca bir süre tok tutuyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZUN SÜRE TOK TUTACAK SALATA TARİFİ

Salata tarifleri diyet yapanların gözdesi durumunda. Kişinin kendi besin listesini oluşturması ve kilo verirken yediği, içtiğine dikkat etmesi nedeniyle beslenmesi oldukça mühimdir. Bu süreçte tek başına diyet yeterli olmayabilir. Bu yüzden insanların egzersiz yapması çok faydalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek ve proteini hayatına dahil etmek isteyenler öncelikle unlu ürünleri kullanmayı bırakıyor.

MALZEMELER

Bir kase yıkanmış semizotu

İki salatalık

Bir demet maydanoz

Üç yemek kaşığı çökelek





On beş tane siyah zeytin

Yarım limonun suyu

İki yemek kaşığı zeytin yağı

Bir çay kaşığı çörekotu tanesi

On altı saate kadar kalıcılığı olan bu iştah açıcı salata günün her öğününde tüketilebilir ancak akşam yemeğinde yeşil besinlerden ve proteinden destek almak için öğle yemeğinde tüketilmesi en doğrusudur. Mideyi rahatlatan doyurucu bir salatanın içerisinde yer alan semizotu, genel insan sağlığına olumlu etkisi olan bir üründür. Omega-3 yağ asitleri, A ve C vitaminleri, lif ve diğer besinlerle dolu olan semizotu, beslenmenizde mutlaka bulunması gereken bir besindir.