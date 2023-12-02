Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi
Diyete başlayanlar dikkat! Uzun süre tok tutacak salata tarifi! Detaylar haberimizde.
Muhteşem bir salata tarifi bu haberde. Uzunca bir süre tok tutuyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
UZUN SÜRE TOK TUTACAK SALATA TARİFİ
Salata tarifleri diyet yapanların gözdesi durumunda. Kişinin kendi besin listesini oluşturması ve kilo verirken yediği, içtiğine dikkat etmesi nedeniyle beslenmesi oldukça mühimdir. Bu süreçte tek başına diyet yeterli olmayabilir. Bu yüzden insanların egzersiz yapması çok faydalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek ve proteini hayatına dahil etmek isteyenler öncelikle unlu ürünleri kullanmayı bırakıyor.
MALZEMELER
Bir kase yıkanmış semizotu
İki salatalık
Bir demet maydanoz
Üç yemek kaşığı çökelek
On beş tane siyah zeytin
Yarım limonun suyu
İki yemek kaşığı zeytin yağı
Bir çay kaşığı çörekotu tanesi
On altı saate kadar kalıcılığı olan bu iştah açıcı salata günün her öğününde tüketilebilir ancak akşam yemeğinde yeşil besinlerden ve proteinden destek almak için öğle yemeğinde tüketilmesi en doğrusudur. Mideyi rahatlatan doyurucu bir salatanın içerisinde yer alan semizotu, genel insan sağlığına olumlu etkisi olan bir üründür. Omega-3 yağ asitleri, A ve C vitaminleri, lif ve diğer besinlerle dolu olan semizotu, beslenmenizde mutlaka bulunması gereken bir besindir.