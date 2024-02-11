Bu sebzeyi yiyenin vücudu yeniden doğuyor! Kan depolarını doldurup, bağırsakları çalıştırıyor

Brokoli en popüler ve yaygın olarak tüketilen sebzelerden biridir. Vücuda birçok faydası olduğu bilinen bu sebze, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımıza iyi geliyor. Bu sebzenin yararlarından en iyi şekilde faydalanmak için tüketim sıklığına ve şekline dikkat etmek gerekir. İşte sebzelerin kralı ve doğadaki tek sebze olan brokoli'nin vücudumuza olan faydalarıyla birlikte nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında tüm detaylar..

HAFTADA 2 KEZ TÜKETMEK YETERLİ

Son 20 yıl içinde Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline gelen brokoli, Türkiye'de 2004 yılından bu yana aktif olarak yetiştirilmektedir. Düzenli tüketildiğinde brokoli, vücuttaki mineraller ve vitamin eksikliklerinin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Vücudun genel sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan bu besin kaynağının spesifik bir etki yaratmasının da farklı yolları vardır.

Bu besin kaynağının haftada iki kez tüketilmesi yeterli kabul edilir ve karnabahar, lahana gibi besinler ile aynı ailede yer alır. Bu besinin düzenli ve aynı zamanda doğru tüketimi ile vücudun normal işleyişi desteklenebilir.





KİLO VERMENİZİ VE KABIZLIĞI ÖNLEMENİZİ SAĞLAR

Brokoli neredeyse hiç kalori içermez ve özellikle diyet yapanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Vitamin ve mineral açısından zengin olan ve birçok sağlıklı bileşenin vücuda girişine destek veren brokoli, düşük kalorili içeriği sayesinde düzenli olarak tüketilebilir. Beslenme uzmanlarının ve sağlıklı yaşam uzmanlarının önerdiği bu besin kaynağının sayesinde hızlı ve kontrollü bir şekilde kilo verebilirsiniz. Uzmanlar “Yarım kilo yerseniz bu 165 kalori demektir. Hadi zeytinyağı ve limonla yersen 200 kalori olur." şeklinde ifadeler kullanarak bu besinin kalori içeriğinin düşük olduğuna da dikkat çekmektedir.

Brokoli'nin en önemli özelliklerinden birinin insülin direncini kırmak olduğu konusunu söyleyen uzmanlar, bu sebzenin iştahı da kestiğini söylüyorlar. Uzmanlar ayrıca, brokoli veya karnabahar, lahana gibi aynı aileden gelen gıdaların haftada en az 2 gün tüketilmesinin önemine de değiniyorlar. Probiyotik ve prebiyotik özellikleriyle dikkat çeken brokolinin bağırsak sağlığının korunmasında da önemli etkileri bulunuyor. Brokolinin aynı zamanda metabolizmayı hızlandırdığı ve lif açısından da zengin olduğu biliniyor.

BROKOLİNİN FAYDALARI





Bağışıklık sistemini güçlendirir: Brokoli, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklarla savaşma yeteneğini artırabilir. Bu özellik soğuk algınlığından ve diğer enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olabilir.

Antioksidanlar açısından zengin: Brokoli aynı zamanda antioksidan açısından da zengin bir sebzedir. A vitamini, C vitamini, beta-karoten içeriği vücuttaki serbest radikaller ile avaşarak hücre hasarını azaltabilir.

Diyabet hastalığına şifa olur: Brokoli'yi şeker hastalarına yönelik şifa kaynağı yapan asıl unsurun sülforafan olduğunu anlatan uzmanlar zengin antioksidan içeriğine dikkat çekiyorlar. Uzmanlar, sülforafanın asıl etkisinin de karaciğerde şeker üretimini engellemek olduğuna dikkat çekerek, insülin direncini de kırdığını öne sürüyor.

Brokoli'nin şeker hastalarına faydaları klinik araştırmalarla da desteklenerek tip 2 diyabet hastalarının mutlaka bu sebzeyi tüketmeleri gerektiğini kanıtlıyor. Başta brokoli olmak üzere turpgillerden oluşan sebzelerin tüketimi şeker hastaları için önem taşıyor.

Kalp-Damar hastalıklarından ve kanserden korur: Brokoli, kalp sağlığını destekleyebilecek lif, folat ve potasyum içerir. Ayrıca özellikle uzun süredir diyabet hastası olan kişilerde kardiyovasküler hastalık riskini de azaltır. Lif, kolesterol seviyesini üzenleyerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Bu besin, genel sağlık üzerinde son derece önemli etkileri olan, koroner kalp hastalığına neden olan faktörlerden biri olan kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesine yardımcı olur.

Brokoli, içerdiği glukozinolatlar sayesinde kanser riskini azaltma özelliğine sahiptir. Özellikle meme, prostat, akciğer, kolon kanserleri üzerinde olumlu etkileri olabilir.





ANTİ-AGİNG özellik göstermektedir: Yaşlanma karşıtı etkileriyle de dikkat çeken brokoli, kırışıklıklara ve hücre hasarlarına karşı da etkilidir. Brokoli, özellikle mitokondrimizde yoğunlaşan NAD adı verilen bir maddeye odaklanarak hücresel enerji kaynaklarını güçlendirir ve vücudun enerji seviyelerini artırır.

NAD'ın en önemli özelliğinin gençlik genlerimizi harekete geçirmesi olarak bilinmektedir. Brokoli, içerdiği NMN molekülleri sayesinde yaşlanmayla birlikte aniden düşmeye başlayan NAD düzeylerinin korunmasına ve hücre hasarının azaltılmasına yardımcı olur. Bu nedenle geç yaşlanmak isteyen kişilerin düzenli olarak brokoli tüketmeye dikkat etmesi gerekmektedir.

Protein açısından zengindir: Brokolinin kalorisi düşük olma da besin değeri yüksektir. Bu besin, C vitamini, K vitamini, folik asit, lif, potasyum, demir gibi birçok önemli vitaminler ve mineraller içerir ve 100 gramda 3 gram protein içeriğine sahiptir. Brokoli, vejetaryen beslenenler için özel bir kurtarıcıdır; bitkisel protein alımı önemli ölçüde destekler ve vücuda pek çok olumlu yönde katkıda bulunur.

BROKOLİ NASIL TÜKETİLİR?

Brokoli'nin tüketim şekli önem taşımaktadır. Son derece besleyici ve faydalı bir besin kaynağının bu şekilde tüketilmesi aynı zamanda verimliliğin artmasına da yardımcı olur.

Brokoliden maksimum fayda sağlamak için pişmiş veya çiğ olarak yenildiğinde takviye kullanmamaya dikkat edin. Kavurma, buharda pişirme, haşlama, sos yapma gibi çeşitli şekillerde sunulabilen besin kaynağından en büyük fayda, malzemelerin salatalara eklenmesi sırasında elde edilebilir.

"İşlenmemiş diyetler" olarak tanımlanan işlenmemiş gıda tüketimini teşvik eden diyetler, özellikle canlı olarak yenildiğinde brokoli'nin faydalarına sürekli dikkat çekiyor. Uzmanlar, brokoli yemenin en sağlıklı yolunun önce buharda pişirip hafif yumuşayana kadar pişirmek olduğunu söylüyor.