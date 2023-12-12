Bu takviyeler 95 yaşını gördürüyor! Doktorlar ısrarla öneriyor

Yaş ilerledikçe gıda emilimi zorlaşmaktadır. Bu sebeple takviye gıdalar alınmalıdır. Uzmanlar hangi takviye gıdaları önermektedir? Tüm detaylar haberimizde.

UZUN BİR ÖMÜR İÇİN TAKVİYELER ÖNERİLDİ!

Yaş ilerledikçe vücutta gıda emilimi zorlaşmaktadır. Gıda takviyeleri ile desteklenmektedir.

Business Insider, uzmanlar 5 takviyeyi önerdi. Doktorlar gıda takviyelerinin sağlığa olumlu etkisi olduğunu açıkladı. Uzmanlar rutin, basit bir takviye olmaması gerektiğini belirtti. Her dönem ve insan için özel olmalıdır. Çünkü her insanda farklı bir reaksiyon vermektedir. Doğru takviyeler yazılması ve alınması gerekmektedir. Takviyeler ömrü uzatmaktadır. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

D Vitamini birçok uzman tarafından da kullanılmaktadır. Kemik sağlığı için önemlidir. D vitamini güneşten alınmalıdır. Kış aylarında dışarı çok çıkılmamasından kaynaklı D vitamini takviyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yağlı balık, süt, yumurta ile D vitamini alınmaktadır.

Balık yağı kalp sağlığını korumaktadır. Omega-3 yağ asidi sayesinde kolesterol dengelenmektedir. Şişmeyi önlemektedir. Ceviz, somon, ton balık içerisinden omega-3 alınmaktadır. Somon tüketimi ile B12 ve D vitamini alınmaktadır.

NAD+ vücudun enerji ihtiyacını karşılamaktadır. DNA yenilenmesi ve bağışıklık, metabolizmayı güçlendirir. Yaşlanma karşıtı takviye barındırmaktadır.

Fisetin, çilek, hurma, soğan, elmada bulunmaktadır. Toksik hücrelerin temizlenmesinde yardımcı olur. 2 haftada bir takviye alınmalıdır. Alzheimet problemine karşı birebirdir.

Magnezyum, sağlıklı kas, sinir, hücre için iyi bir mineraldir. Ispanak, muz, avokado, fındık, fasulye besinlerinden magnezyumu alabilirsiniz.

Gıda takviyeleri alınırken doktorunuza danışmalısınız.