Bu takviyeler 95 yaşını gördürüyor! Doktorlar ısrarla öneriyor

Uzun bir ömür için bilim insanları takviye önerdi. Hangi takviyeler önerildi? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Bu takviyeler 95 yaşını gördürüyor! Doktorlar ısrarla öneriyor
Yayın Tarihi:

Yaş ilerledikçe gıda emilimi zorlaşmaktadır. Bu sebeple takviye gıdalar alınmalıdır. Uzmanlar hangi takviye gıdaları önermektedir? Tüm detaylar haberimizde.

UZUN BİR ÖMÜR İÇİN TAKVİYELER ÖNERİLDİ!

Yaş ilerledikçe vücutta gıda emilimi zorlaşmaktadır. Gıda takviyeleri ile desteklenmektedir.gıda takviyesi

Business Insider, uzmanlar 5 takviyeyi önerdi. Doktorlar gıda takviyelerinin sağlığa olumlu etkisi olduğunu açıkladı. Uzmanlar rutin, basit bir takviye olmaması gerektiğini belirtti. Her dönem ve insan için özel olmalıdır. Çünkü her insanda farklı bir reaksiyon vermektedir. Doğru takviyeler yazılması ve alınması gerekmektedir. Takviyeler ömrü uzatmaktadır. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

D Vitamini birçok uzman tarafından da kullanılmaktadır. Kemik sağlığı için önemlidir. D vitamini güneşten alınmalıdır. Kış aylarında dışarı çok çıkılmamasından kaynaklı D vitamini takviyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yağlı balık, süt, yumurta ile D vitamini alınmaktadır.

Balık yağı kalp sağlığını korumaktadır. Omega-3 yağ asidi sayesinde kolesterol dengelenmektedir. Şişmeyi önlemektedir. Ceviz, somon, ton balık içerisinden omega-3 alınmaktadır. Somon tüketimi ile B12 ve D vitamini alınmaktadır.

NAD+ vücudun enerji ihtiyacını karşılamaktadır. DNA yenilenmesi ve bağışıklık, metabolizmayı güçlendirir. Yaşlanma karşıtı takviye barındırmaktadır.

Fisetin, çilek, hurma, soğan, elmada bulunmaktadır. Toksik hücrelerin temizlenmesinde yardımcı olur. 2 haftada bir takviye alınmalıdır. Alzheimet problemine karşı birebirdir.

Magnezyum, sağlıklı kas, sinir, hücre için iyi bir mineraldir. Ispanak, muz, avokado, fındık, fasulye besinlerinden magnezyumu alabilirsiniz.

Gıda takviyeleri alınırken doktorunuza danışmalısınız.

Öne Çıkanlar
Topuklarınıza limon sürüp uyuyun: Mucizeye tanık olacaksınız Topuklarınıza limon sürüp uyuyun: Mucizeye tanık olacaksınız
Ceviz ağacı hakkındaki efsane çözüldü! Meğer altında oturunca... Ceviz ağacı hakkındaki efsane çözüldü! Meğer altında oturunca...
Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo
Çok Okunanlar
Protein tozlarını çöpe atın: Filinta gibi kasların sırrı bunda! Protein tozlarını çöpe atın: Filinta gibi kasların sırrı bunda! Gençler, çocuklar, yaşlılar bol bol tüketsin! Beyni canavara çeviriyor Gençler, çocuklar, yaşlılar bol bol tüketsin! Beyni canavara çeviriyor İçerken bir kez daha düşünün: Organların canına okuyormuş! İçerken bir kez daha düşünün: Organların canına okuyormuş! Az uyku bana yeter diyenler pişman olacak! Bu sürenin altındaki uyku kalp krizi yaratıyor Az uyku bana yeter diyenler pişman olacak! Bu sürenin altındaki uyku kalp krizi yaratıyor Kısa boy tarihe karışıyor! 5 adımda boyunuzu 5 cm uzatabilirsiniz Kısa boy tarihe karışıyor! 5 adımda boyunuzu 5 cm uzatabilirsiniz