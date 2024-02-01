Bu virüs dünyayı sarsıyor! Ölümcül virüsün bulaştığı ülkelerde korku hakim! Ya öldürüyor, ya da kişilik kaybına neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün bir alt varyantı olan Nipah virüsünü ‘pandemi riski’ olarak değerlendirdi. DSÖ, salgının fiziksel sağlık üzerindeki etkilerinin ötesine geçerek, psikolojik ve sosyal sağlığı da ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor. Özellikle artan vakalarda görülen ölüm ve kişilik değişikliği durumları, uzmanları endişelendiriyor. Virüsün bulaştığı ülkelerde nasıl bir durum yaşanıyor? Virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi nedir? Haberimizde...

NİPAH VİRÜSÜ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİ Mİ?

Nipah virüsü, koronavirüs kadar yaygın ve bulaşıcı olmasa da, çok daha ölümcül bir virüstür. DSÖ, Nipah virüsünü ‘pandemi riski’ olarak değerlendirmiş ve virüsün küresel bir salgına neden olabileceği konusunda endişeli olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, Nipah virüsü, koronavirüsün gölgesinde kalmış bir virüs değildir, aksine daha büyük bir tehdit oluşturabilir.







VİRÜSÜN BULAŞTIĞI ÜLKELERDE NASIL BİR DURUM YAŞANIYOR?

Nipah virüsü, henüz Hindistan, Çin ve ABD’de görüldü. Virüsün bulaştığı kişilerin yarasa idrarı veya tükürüğü ile temas etmiş hurma suyu içtikleri belirlendi. Virüsün bulaştığı ülkelerde, sağlık otoriteleri virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Virüsün bulaştığı kişilerin izole edilmesi, temaslı kişilerin tespit edilmesi, hayvan pazarlarının kapatılması, hurma suyu satışının yasaklanması gibi önlemler alınıyor. Ayrıca, halka virüs hakkında bilgilendirme yapılıyor ve virüsün belirtilerine karşı uyarılıyor.



VİRÜSÜN BULAŞMA YOLLARI NELERDİR?

Nipah virüsü, meyve yarasaları ve domuzlardan insanlara bulaşabilen, zoonotik bir virüstür. Virüsün bulaşma yolları şunlardır:



* Yarasa idrarı veya tükürüğü ile temas etmiş hurma suyu içmek

* Virüslü hayvanların etini veya organlarını yemek

* Virüslü hayvanlarla doğrudan temas etmek





* Virüslü insanlarla yakın temas etmek (öksürük, hapşırık, tükürük, kan, idrar, dışkı vb. yoluyla)

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nipah virüsü, bulaştığı hastaların yüzde 75’inde ölüme neden oluyor. Ayrıca beyin iltihabı, nörolojik bozukluklar ve kişilik değişikliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Virüsün belirtileri şunlardır:



* Ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk

* Mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı





* Solunum sıkıntısı, öksürük, göğüs ağrısı

* Bilinç kaybı, koma, nöbetler, felç, halüsinasyonlar, davranış değişiklikleri

VİRÜSÜN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Nipah virüsü, henüz bilinen bir tedavisi veya aşısı olmayan bir virüstür. Virüsün tedavisinde, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Yani, hastanın belirtilerine göre ilaç verilir, sıvı ve elektrolit dengesi sağlanır, solunum desteği verilir, enfeksiyonlara karşı korunur. Ayrıca, hastanın izole edilmesi ve temaslı kişilerin takip edilmesi önemlidir. Virüsün aşısı üzerinde çalışmalar devam etmektedir.







DSÖ, sağlığımızı korumak için duygusal durumumuza dikkat etmek, sosyal bağlantıları sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak gibi önlemleri almanın önemini vurguluyor. Ayrıca, topluluklar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında etkili bir iletişimin desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

