Bulaşık makinesi kullanırken bir kez daha düşünün! Aklınıza bile gelmezdi: Meğer o zehirliyormuş

Bulaşık makinesi deterjanlarının sağlığımıza zarar verdiği ve kanser riskini artırdığı konusunda önemli uyarılar yapıldı. Türkiye'de birçoğumuzun ev temizliğinde güvenle kullandığı deterjanların içeriğindeki kimyasalların, sağlığımız üzerinde kısa ve uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabildiği ortaya çıktı. Özellikle kadınların temizlik konusundaki başvurduğu bulaşık makinesi deterjanları, uzmanlar tarafından bağışıklık sistemini bozan ve kanser riskini artıran bir tehdit olarak değerlendiriliyor.





Parlatıcılardaki kimyasalların bağırsaklara zarar verdiği ve kanser riskini artırdığı konusunda yapılan uyarılar, titiz ev sahiplerini endişelendirmeye yetiyor. Bulaşık makinesi deterjanları içinde bulunan alkol etoksilatlar, bağırsaklara yeterince durulanmadan geçerse ciddi etkiler yaratabilir. Bu etkiler arasında inflamatuvar bağırsak hastalıkları, sindirim bozuklukları, metabolik sendrom, obezite, alerjik hastalıklar ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunları bulunuyor.

Uzmanlar, deterjan ve parlatıcı artıklarının etkilerini azaltmak için ekstra durulama yapmayı, makineleri doğru kullanma kılavuzuna göre kullanmayı, düzenli olarak temizleyerek deterjan artıklarından arındırmayı ve doğal ürünleri tercih etmeyi öneriyor. Bu adımların, ev temizliğinde kullanılan ürünlerin sağlığımıza olan olumsuz etkilerini en aza indirme konusunda önemli bir katkı sağlayabileceği belirtiliyor.