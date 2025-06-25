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Bursa'da Kanser Hastası Hastanede Evlendi: Umut Dolu Bir Hikaye

Bursa'da kanser tedavisi gören Yaşar Ünsever, hastanede kıyılan nikahla hayatını Hatice Sağılır ile birleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:15
Bursa'da Kanser Hastası Hastanede Evlendi: Umut Dolu Bir Hikaye

Bursa'nın Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, oldukça anlamlı bir düğüne ev sahipliği yaptı. 49 yaşındaki kanser hastası Yaşar Ünsever, 45 yaşındaki Hatice Sağılır ile nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 aydır kemik kanseri tedavisi gören Ünsever, hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olmuş durumda. Tedavi sürecinde, Ünsever'e İzmir'de yaşayan Hatice Sağılır ile tanışması için fırsat sunuldu. İkili, kısa bir süre içerisinde hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ancak Ünsever'in tedavisinin devam etmesi nedeniyle hastane yönetimi, nikahlarını konferans salonunda gerçekleştirmek için özel bir ortam hazırladı.

Mutlu çift, nikah töreninin şahitliğini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal yaptı. Duygusal anların yaşandığı tören, hastane çalışanları ve yakınların katılımıyla anlam kazandı.

Yaşar Ünsever, tedavi süreci hakkında yaptığı açıklamada, kanserin omuriliğindeki sinire baskı yaptığını ve son 2 buçuk aydır yürüyemediğini söyledi. “Bel ağrısı şikayeti ile gittiğim hastanede ilk ameliyatımı oldum. Daha sonra platin takıldı ve kemoterapi gördüm. Sinire baskı yapınca belden aşağısını hissetmemeye başladım,” şeklinde konuştu.

Ünsever, eşi ile tanışma hikayesini ise “Halamın kızı onun arkadaşıydı. Az önce halamın kızıyla konuşurken ona sesini duydum. 'Evli mi, bekar mı?' diye sordum. 'Bekar' dediler. O şekilde tanıştık ve daha sonra İzmir'e ziyarete gittim,” diye anlattı.

Hatice Sağılır, hastane odasında sade bir nikah beklerken büyük bir organizasyonla karşılaştığını ifade ederek, “Buraya gelince şaşırdık. Beklemiyorduk. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bizim için çok güzel oldu,” dedi.

Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49)...

Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49), Hatice Sağılır (45) ile hastanede kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49)...

Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49), Hatice Sağılır (45) ile hastanede kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

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