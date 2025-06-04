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Çanakkale'de 15 Yaşındaki Çocuğun Kalbindeki Delik Başarıyla Kapatıldı

Çanakkale'de 15 yaşındaki bir çocuğun kalbindeki doğumsal delik, yenilikçi cerrahi yöntemle kapatıldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 15:57
Çanakkale'de 15 Yaşındaki Çocuğun Kalbindeki Delik Başarıyla Kapatıldı

Çanakkale'de Yenilikçi Cerrahi Başarı

Çanakkale'de ilk kez uygulanan bir cerrahi yöntem ile 15 yaşındaki bir çocuğun kalbindeki doğumsal delik başarıyla kapatıldı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, hastada 4 santimetrelik Atrial Septal Defekt tespit edildi.

Ameliyat Detayları

Meme altından yapılan bir kesi ile gerçekleştirilen operasyon, göğüs kemiği açılmadan tamamlandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Engin Gürcü, çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaya yapılan tetkiklerin ardından bu tanının konduğunu belirtti. Gürcü, tedavi edilmeyen hastaların, 30-40 yaş civarında kalp kapaklarında yetersizlikler ve felç gibi komplikasyonlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

Ameliyatın Avantajları

Dr. Gürcü, standart açık kalp ameliyatının göğüs kafesinin tamamının açılması ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, meme altından yapılan bu tür ameliyatların hastaların daha kısa sürede normal günlük yaşantısına dönebildiğini belirtti. Kardiyoloji uzmanları Dr. Erdinç Öz, Dr. Derya Aydın ve Dr. Doğan Çağrı Tanrıverdi ile birlikte hastanın kalbindeki deliğin kapalı yöntem olan anjiyografik şemsiye yöntemi ile kapatılamayacak kadar büyük olduğuna karar verildi ve açık kalp ameliyatı uygulanması uygun görüldü.

Başhekimden Açıklama

Başhekim Op.Dr. Hasan Keser, genç hastaya Çanakkale'de ilk kez uygulanan bu teknik sayesinde elde edilen başarılı sonuç hakkında, "Hastamızın sağlığına kavuşması bizler için büyük bir mutluluk. Emeği geçen tüm uzman hekimlerimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastanın tedavisi başarıyla sonlandırıldı ve taburcu edildi.

Çanakkale'de, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen cerrahi...

Çanakkale'de, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen cerrahi yöntemle 15 yaşındaki çocuğun kalbindeki delik kapatıldı.

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