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Çanakkale'de Hayati Risk Taşıyan Ameliyat Başarıyla Tamamlandı

Çanakkale'de 20 santimetre çapa ulaşan fistülde yırtık ve kanama nedeniyle hayati tehlike yaşayan bir hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:24
Çanakkale'de Hayati Risk Taşıyan Ameliyat Başarıyla Tamamlandı

Fistül Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 20 santimetre çapa ulaşan fistül nedeniyle hayati tehlikesi bulunan bir hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

42 yaşındaki hasta, 16 yıldır diyaliz tedavisi görmekteydi ve 6 Nisan'da fistülündeki yırtılma ve yoğun kanama nedeniyle ambulansla hastaneye getirildi.

Başarılı Operasyon ile Hayat Kurtarıldı

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Buğra Destan tarafından değerlendirilen hasta, acilen ameliyata alındı. Dr. Destan'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, hastanın kanaması durdurularak fistül tedavi edildi.

Yaklaşık bir haftalık takip ve tedavi sürecinin ardından hasta taburcu edildi. Op. Dr. Buğra Destan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür vakalarda saniyeler bile hayati önem taşır. Hızlı müdahale ve ekip çalışmasıyla başarılı bir sonuç elde ettik. Bu tür müdahalelerin, deneyimli ekipler ve donanımlı merkezlerde yapılması hastanın hayatını kurtarır. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hastane Yönetiminin Değerlendirmesi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ise "Hastanemizde gerçekleştirilen bu yüksek riskli operasyon, uzman hekimlerimizin bilgi birikimi, multidisipliner yaklaşım ve ekip çalışması sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Ekibimizi kutluyorum." dedi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 20 santimetre çapa ulaşan fistülde yırtık ve...

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 20 santimetre çapa ulaşan fistülde yırtık ve kanama nedeniyle hayati tehlikesi bulunan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

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