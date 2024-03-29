Çatlamış topukları pamuk gibi yapıyor! Üstelik sıfır maliyetle

Ayak çatlaklarından doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYAK ÇATLAKLARINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Ayak topuklarında oluşan çatlaklar günlük hayatta birçok insanın moralini bozabiliyor. Özellikle kış aylarında cilt kuruyor ve topuklarda da çatlamalar olabiliyor. Ayak topuklarında oluşan çatlakları losyon ve kremlerle giderebilirsiniz ancak doğal üç malzemeli karışımla da çatlaklardan kurtulabilirsiniz. En etkili nemlendiricilerden biri gliserin olarak biliniyor.





Eğer ayak topuklarınıza gliserin uygularsanız çatlaklardan daha kolay kurtulabilirsiniz. Bir çorba kaşığı gliserin, iki çay kaşığı gül suyu ve yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu karıştırılır ve karışım her gün topuklara uygulanarak üstüne temiz bir çorap giyilir. Gece yatmadan önce düzenli olarak bu karışımı uygularsanız çatlaklardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.