Bist 100
9.093,37 0%
DOLAR
32,36 0,12%
EURO
35,03 -0,21%
ALTIN
2.314,2 0,23%

Çatlamış topukları pamuk gibi yapıyor! Üstelik sıfır maliyetle

Ayak çatlaklarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:12
Çatlamış topukları pamuk gibi yapıyor! Üstelik sıfır maliyetle

Ayak çatlaklarından doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYAK ÇATLAKLARINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Ayak topuklarında oluşan çatlaklar günlük hayatta birçok insanın moralini bozabiliyor. Özellikle kış aylarında cilt kuruyor ve topuklarda da çatlamalar olabiliyor. Ayak topuklarında oluşan çatlakları losyon ve kremlerle giderebilirsiniz ancak doğal üç malzemeli karışımla da çatlaklardan kurtulabilirsiniz. En etkili nemlendiricilerden biri gliserin olarak biliniyor. 

topuk çatlaklarından kurtulma yöntemleri

Eğer ayak topuklarınıza gliserin uygularsanız çatlaklardan daha kolay kurtulabilirsiniz. Bir çorba kaşığı gliserin, iki çay kaşığı gül suyu ve yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu karıştırılır ve karışım her gün topuklara uygulanarak üstüne temiz bir çorap giyilir. Gece yatmadan önce düzenli olarak bu karışımı uygularsanız çatlaklardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Işıl ışıl cildin sırrı birkaç damlasında! Bu sırrı bilen yok

Işıl ışıl cildin sırrı birkaç damlasında! Bu sırrı bilen yok

Emekliler bu habere yıkılacak! Hayalleri suya düştü

Emekliler bu habere yıkılacak! Hayalleri suya düştü

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor
2
Gece uykusuna hasret kalanlar dikkat! Bir damlasıyla bebekler gibi mışıl mışıl uyumak mümkün!
3
Bu ikisi beraber yendiğinde unutkanlığa meydan okuyor! Sadece unutmayı unutacaksınız
4
Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor
5
Vücuttaki çatlakların kökünü kuruyor! Bu karışımla 1 ayda izlerden eser kalmayacak
6
Sahurda bu ikisini birlikte tüketen açlık nedir bilmiyor! 24 saat tok tutuyor
7
Kahve telvesini sakın atmayın! O bölgedeki tüyleri pat diye döküyor

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Konut ve araç kredilerinde bir dönem kapanıyor! 12 taksit ile kredi kartı dönemi başlıyor

Çatlamış topukları pamuk gibi yapıyor! Üstelik sıfır maliyetle

9 gün önce başladı 23.59'da sona eriyor! Ziraat Bankası SMS atana özel 3.000 TL ödüyor

Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

Faiz oranları tavan yaptı: 30 değil, 40 değil, tam 50 bin lira ödeniyor

Cebinde telefon olana 25.000 TL nakit imkanı! Tek SMS yetiyor

Emekliler bu habere yıkılacak! Hayalleri suya düştü

İftar sonrası karın şişliğini alıyor! Üstelik tamamen bedava

Işıl ışıl cildin sırrı birkaç damlasında! Bu sırrı bilen yok

SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Emekliye 1500 TL'lik hükümet kıyağı! Fatura derdinize veda edin