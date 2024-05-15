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Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

Canan Karatay uyardı! Bunu yaparsanız çayınız zararlı bir hale dönüşecek! İşte çay severlerin bilmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 15.05.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:32
Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

Gündelik hayatımızın vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çayın tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, sağlık uzmanlarının uyarılarıyla bir kez daha önem kazanıyor. Son zamanlarda Prof. Dr. Canan Karatay'ın çay tüketimiyle ilgili uyarılarıyla gündeme gelen konu, demir eksikliği riskini de beraberinde getiriyor.

Çayın yemekten hemen sonra tüketilmesinin, demir emilimini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Diyetisyen İpek Ağaca'nın ifadesine göre, çay ve kahve gibi içeceklerin yemekten en az bir saat sonra tüketilmesi, demir emilimini etkilememekte. Ancak çayın yemek sonrası tüketilmesi, demir eksikliği anemisine yol açabilecek bir risk taşıyor.

Demir eksikliği, ülkemizde sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Anemi olarak da bilinen demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda demir alamaması veya bu demiri kullanamaması sonucunda ortaya çıkıyor. İşte bu noktada çayın, demir emilimini azaltarak demir eksikliğine katkıda bulunabileceği gerçeği önem kazanıyor.

canan karatay çay

Anemide görülen belirtiler arasında renk solukluğu, halsizlik, yürüyüş ve hareketlerde isteksizlik, efora tahammülsüzlük gibi durumlar öne çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Baykal, demir, folik asit ve B12 vitamini eksikliğine dayalı aneminin tedavi edilmemesi durumunda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Kansızlık, vücutta oksijen taşıma kapasitesini azaltarak sürekli yorgunluk, halsizlik hissi yaratabilirken, solunum problemlerine, baş ağrısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara, hatta kalp problemlerine kadar çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle çayın, demir eksikliği riskini artırabileceği ve dolayısıyla sağlık için dikkatle tüketilmesi gerektiği uzmanlarca vurgulanıyor.

Çay tutkunlarına yapılan öneriler arasında, çayın yemekten 1-2 saat sonra tüketilmesi, açık ve limonlu çayın tercih edilmesi yer alıyor. Bu basit önlemler, demir emilimini koruyarak sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olabilir.

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