Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Gözenek problemlerini kontrol altına almak için öncelikle cildinizdeki sebum seviyelerini kontrol etmeniz gerekir. Yeşil kil maskesi kullanmak cildinizin yağ üretimini dengelemenize ve cildinizi temizlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca cildin sıkılaşmasına da yardımcı olur.



CİLDİ ARINDIRIR

Yağlı ciltlerde sıklıkla sivilce, sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunları yaşanır. Aşırı sebum salgısı ve ciltteki gözeneklerin büyük olması bu tür sorunlara neden olur.

Bir numaralı doğal cilt bakım yöntemi kil maskesidir. Genellikle yağlı cilde sahip kişilerin tercih ettiği yeşil kil maskeleri aynı zamanda vitamin ve mineral açısından da zengin olduğu söylenir. Yeşil kil aktarlardan satın alınabilir ve cildi derinlemesine temizlemek ve gözenekleri açmak için kullanılabilir.





Yeşil kil maskelerinin cildinize birçok faydası vardır. Yeşil kil, gözenekleri yağdan, kirden ve makyaj kalıntılarından temizler. Gözenekleri sıkılaştırarak cildinizin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Yeşil kil maskesinin faydaları ise şöyledir;

* Yağlı ciltlerdeki fazla yağın giderilmesine yardımcı olur.

* Yeşil kil ölü cilt hücrelerini temizler.

* Gözenekleri arındırır ve iyileştirir.

* Siyah noktaların görünümünü azaltır ve tekrar oluşmasını engeller.

* Cildinizi arındırdığınızda daha parlak görünür.

* Aşırı sebumu ve kiri giderir ve sivilceleri önler.

Evde yeşil kil maskesi nasıl yapılır?

Yeşil kil maskesinde bulunan içerik tamamen doğaldır. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz yeşil kil maskesi ile cilt problemlerinize çözüm bulabilirsiniz.

Yeşil kil ile gül suyunu bir kapta karıştırın. Maskenin kıvamını aldıktan sonra temiz cilde ince bir tabaka şeklinde uygulayın.

Yeşil kil maskesinin cildinizde 10-15 dakika kadar kurumasını bekleyin.

Daha sonrasında maskeyi ılık suyla cildinizden yıkayın.





Yeşil kil maskesini cildime nasıl uygularım?

Yeşil kil aslında ok güçlü bir maddedir ve cildinizi kurutabilir. Bu nedenle yağlı bir cilde sahip olsanız bile kil maskelerinde aşırı dozda kullanmanız önerilmez. Yeşil kil maskesi haftada bir, en fazla iki kez uygulanması tavsiye edilir.

Yeşil kil maskesi yapmadan önce cilt tipinize uygun olan jel veya köpükle cildinizi temizleyin. Parmaklarınızı ya da yüz maskesi fırçasını kullanarak yüzünüzün istediğiniz bölgelerine ince bir tabaka halinde kil uygulayın.

Örneğin T bölgeniz yağlı ise maskeyi alın kısmına, burnunuza ve çene kısmına uygulayabilirsiniz. Kil maskesi uyguladıktan sonra cildinize su bazlı bir nemlendiriciyle masaj yapmayı ihmal etmeyin.