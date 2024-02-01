Çocuk Yetiştirme Paradoksu: Tutarsız kurallar, isyanın kapısını aralıyor! Disiplin nedir, pozitif disiplin nasıl uygulanır?

Ebeveynlik, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yönlendirilmesi gereken karmaşık bir süreçtir. Ancak, yapılan yeni bir araştırma, tutarsız yetiştirme metodlarının çocukları kurallara uymaktan uzaklaştırabileceğini gösteriyor. Tutarsız kurallarla büyüyen çocuklar, zamanla kurallara karşı direnç gösterme eğiliminde olabilirler. Peki, bu paradoksal durum nasıl oluşuyor? Disiplin nedir, neden önemlidir? Doğru disiplin yöntemleri çocuk gelişimine nasıl katkı sağlar? Bu soruların cevabı ve çok daha fazlası detaylarda...

DİSİPLİN NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR VE DOĞRU DİSİPLİN YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Disiplin, çocukların istenmeyen davranışlarını değiştirmek, istenen davranışları pekiştirmek ve çocuklara doğru ve yanlış arasındaki farkı öğretmek için kullanılan bir eğitim yöntemidir. Disiplin, çocukların kendilerini yönetmelerini, sorumluluk almayı, saygı duymayı, empati kurmayı ve toplum kurallarına uymayı öğrenmelerine yardımcı olur. Disiplin, çocukların gelişimine katkı sağlar ve onların mutlu, başarılı ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlar.







Doğru disiplin yöntemleri, çocuğun yaşına, kişilik özelliklerine ve davranışlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak, doğru disiplin yöntemleri şunlardır:



* Çocuğa sevgi, ilgi ve güven vermek



* Çocuğa net, tutarlı ve adil kurallar koymak

* Çocuğun iyi davranışlarını takdir etmek ve ödüllendirmek

* Çocuğun kötü davranışlarını sakin, saygılı ve yapıcı bir şekilde eleştirmek ve düzeltmek





* Çocuğa uygun ve mantıklı sonuçlar uygulamak

* Çocuğa seçim hakkı ve özgürlük alanı tanımak

* Çocuğa örnek olmak ve model olmak

* Çocuğa sorun çözme becerileri kazandırmak

* Çocuğa empati ve duygusal farkındalık geliştirmek

* Çocuğa saygı ve işbirliği öğretmek

POZİTİF DİSİPLİN VE NEGATİF DİSİPLİN ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Disiplin yöntemleri, pozitif ve negatif olarak iki gruba ayrılabilir. Pozitif disiplin, çocukların davranışlarını değiştirmek için pozitif takviye kullanır. Pozitif takviye, çocuğun iyi davranışlarını övmek, teşvik etmek, ödüllendirmek veya ilgi göstermek gibi davranışlardır. Pozitif disiplin, çocuğun özgüvenini, motivasyonunu, özsaygısını ve özdenetimini artırır. Pozitif disiplin, çocuğun ebeveynleriyle olan ilişkisini güçlendirir ve çocuğun ebeveynlerine güvenmesini sağlar.





Negatif disiplin ise, çocukların davranışlarını değiştirmek için ceza ve cezalandırma kullanır. Ceza ve cezalandırma, çocuğun kötü davranışlarını azarlamak, kızmak, bağırmak, küsmek, dövmek, hakaret etmek, aşağılamak veya ilgi kesmek gibi davranışlardır. Negatif disiplin, çocuğun özgüvenini, motivasyonunu, özsaygısını ve özdenetimini azaltır. Negatif disiplin, çocuğun ebeveynleriyle olan ilişkisini zayıflatır ve çocuğun ebeveynlerinden korkmasına veya nefret etmesine neden olur.







Pozitif disiplin ve negatif disiplin arasındaki farklar şunlardır:

* Pozitif disiplin, çocuğun iyi davranışlarını pekiştirirken, negatif disiplin, çocuğun kötü davranışlarını engellemeye çalışır.



*Pozitif disiplin, çocuğa saygı duyarken, negatif disiplin, çocuğa saygısızlık eder.

*Pozitif disiplin, çocuğa öğretirken, negatif disiplin, çocuğa yasaklar.

*Pozitif disiplin, çocuğa sorumluluk verirken, negatif disiplin, çocuğa bağımlılık verir.

*Pozitif disiplin, çocuğa sevgi gösterirken, negatif disiplin, çocuğa kızgınlık gösterir.

ÇOCUKLARA SINIR KOYARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Çocuklara sınır koymak, onlara güvenli, sağlıklı ve uyumlu bir yaşam alanı sağlamak için önemlidir. Ancak, sınır koymak, çocuğun özgürlüğünü kısıtlamak veya baskı yapmak anlamına gelmez. Sınır koymak, çocuğa doğru ve yanlış arasındaki farkı öğretmek, çocuğa seçim hakkı tanımak ve çocuğa sonuçlarını göstermektir. Çocuklara sınır koyarken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

* Sınır koymak, ebeveynlerin ortak kararı olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken birbirleriyle tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarının önünde birbirlerinin kurallarını eleştirmemeli veya yıkıcı bir şekilde tartışmamalıdır.



* Sınır koymak, çocuğun yaşına, gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, çocuklarının yapabileceklerini ve yapamayacaklarını iyi bilmelidir. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, çocuklarının bireysel özelliklerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini de göz önünde bulundurmalıdır.





* Sınır koymak, net, anlaşılır ve adil olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, kuralları açık, basit ve net bir şekilde ifade etmelidir. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, kuralların nedenlerini ve sonuçlarını da açıklamalıdır. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, kuralları zamana, şartlara ve duruma göre değiştirmemeli veya esnetmemelidir.

* Sınır koymak, sevgi, ilgi ve güven içermelidir. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, onlara sevgi, ilgi ve güven duygularını da hissettirmelidir. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, onları dinlemeli, anlamaya çalışmalı, desteklemeli ve cesaretlendirmelidir. Ebeveynler, çocuklarına sınır koyarken, onlara saygı duymalı, onları kabul etmeli ve onlara değer vermeli

DİSİPLİN, ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE NASIL KATKI SAĞLAR?

Disiplin, çocukların gelişimine pek çok yönden katkı sağlar. Disiplin, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekler. Disiplin, çocukların bir çok beceri kazanmalarına yardımcı olur:



Özgüven

Disiplin, çocukların kendilerine güvenmelerini, kendilerini tanımalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlar. Disiplin, çocukların başarılarını kutlamalarını, hatalarından ders çıkarmalarını ve kendilerini geliştirmelerini öğretir.







Motivasyon

Disiplin, çocukların hedeflerine ulaşmak için çaba göstermelerini, zorluklara karşı dayanıklı olmalarını ve pes etmemelerini sağlar. Disiplin, çocukların öğrenmeye, keşfetmeye ve merak duymaya teşvik eder.

Özsaygı

Disiplin, çocukların kendilerini değerli, önemli ve saygın hissetmelerini sağlar. Disiplin, çocukların kendi fikirlerine, duygularına ve tercihlerine saygı duymalarını, kendilerini olduğu gibi kabul etmelerini ve kendilerini sevmelerini öğretir.

Özdenetim

Disiplin, çocukların kendi davranışlarını yönetmelerini, sorumluluk almayı, kurallara uymayı ve sonuçlarını taşımalarını sağlar. Disiplin, çocukların dürtülerini, isteklerini ve duygularını kontrol etmeyi, uygun bir şekilde tepki vermeyi ve çatışma çözmeyi öğretir.

Empati

Disiplin, çocukların başkalarının bakış açılarını anlamalarını, başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına duyarlı olmalarını ve başkalarına yardım etmelerini sağlar. Disiplin, çocukların saygı, işbirliği, hoşgörü ve dostluk gibi sosyal becerileri geliştirmelerini öğretir.





Çocuk eğitiminde disiplin, hem ebeveynler hem de çocuklar için önemli bir konudur. Disiplin, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri, kendilerini yönetebilmeleri ve toplumda uyumlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli bir araçtır. Ebeveynler, çocuklarına disiplin uygularken, sevgi, ilgi, güven, saygı ve adillik gibi değerleri gözetmeli, çocuklarının bireysel özelliklerini, ihtiyaçlarını ve gelişimlerini dikkate almalı, çocuklarına net, tutarlı ve adil kurallar koymalı, çocuklarının iyi davranışlarını takdir etmeli, çocuklarının kötü davranışlarını sakin ve yapıcı bir şekilde eleştirmeli ve düzeltmeli, çocuklarına seçim hakkı ve özgürlük alanı tanımalı, çocuklarına örnek olmalı ve model olmalı, çocuklarına sorun çözme, empati ve işbirliği gibi beceriler kazandırmalıdır. Böylece, ebeveynler, çocuklarına disiplin uygulayarak, onların mutlu, başarılı ve özgüvenli bireyler olmalarına katkı sağlayabilirler.





















