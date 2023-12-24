Çocuklar arasında üçlü salgın başladı

Son günlerde başta İstanbul olmak kaydıyla ülke genelinde birçok şehirde hastane koridorları genellikle üst solunum yolu hastalıklarından şikayetçi olan insanlarla doldu. Tıbbi uzmanlar, neredeyse tüm vatandaşların uzun hastane kuyruklarında saatlerce bekledikten sonra kas-iskelet sistemi ağrıları, halsizlik, burun tıkanıklığı, inatçı öksürükler ve aralıklı boğaz ağrılarında artışa dikkat çektiğini belirtiyor.

"KOVİD TESTLERİ YENİDEN YAPILMALI"

İstanbul Tabipler Birliği Başkanı Dr. Safet Ercan, "Ortalıkta dolaşan yeni koronavirüs enfeksiyonu mu, grip enfeksiyonu mu, yoksa başka bir bulaşıcı hastalık mı? Henüz belirlenmedi ve henüz yapılmamış tüm koronavirüs testlerinin yeniden yaptırılması şart" dedi.





"ÇOCUKLAR ÜÇLÜ SALGINDAN PERİŞAN"

Uzmanlar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, özellikle bu hafta çocuklarda enfeksiyon sayısının arttığını söylerken Dr. Tutku Taşkınoğlu, “Bu hafta özellikle çocuklarda RSV'de keskin bir artış gördük. İnfluenza A H1N1 ortalıkta dolaşıyor ancak yaygın değil. eni koronavirüsün enfeksiyon oranı yaklaşık %10-15... Rhinovirüse Coxsackie'nin rinovirüsle ilişkisi var" diye konuştu.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Esin Davutoğlu Şenol, "Üçlü salgın (RS virüsü, koronavirüs ve grip) çocukları mutsuz ediyor. 2 veya 3 hafta sonra yetişkinlerde de benzer bir salgın başlar. Artık yetişkinlerde ikili bir salgınla karşı karşıyayız" diye açıkladı.