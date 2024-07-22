Çocuklarını Kurtarmaya Çalışırken Yaralanan Baba Ameliyat Edildi

Kahramanmaraş'ta Yaşanan Korkunç Kaza

Yüksek bir manzara seyri için piknik dönüşünde eşiyle birlikte araçlarından inen İsmail Serçe (36), çocuklarının otomobilde yalnız kaldığını fark etti. Aracın hareket ettiğini gören Serçe, durdurmak için hamle yaptığında talihsiz bir kaza gerçekleşti ve kendisi aracın altında kaldı.

Ağır Yaralar Aldı

Kaza sonrası, akciğeri hasar gören ve vücudunda çeşitli kırıklar bulunan Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne acil olarak kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Onur Bayrakçı tarafından yapıldı.

Ameliyat Süreci ve Doku Nakli

Serçe'nin yüzüne, bacağından alınan doku nakledilmek üzere, plastik cerrahi ekibi tarafından yaklaşık beş saat süren bir operasyon gerçekleştirildi. Plastik cerrahisi uzmanı Serkan Tokgönül, "Hastamız geldiğinde birçok yarası vardı. Yüzüne bacağından aldığımız dokuyu naklederek iyileştirdik. Ameliyat başarılı geçti. Bu hafta hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. 6 ay sonra ise inceltme ameliyatı yapılacak," açıklamasında bulundu.

Hastanın Teşekkürleri

Serçe, hastane çalışanlarına duyduğu minneti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Pikniğe gittiğimizde yüksek bir yer vardı. Manzaraya bakarken arkamı döndüm ki araç bana doğru geliyordu. Çocuklarımın çığlığını duyunca hemen arabanın önüne atladım. Yoksa araç uçurumdan aşağı gidebilirdi. Yaşadığıma şükrediyorum. "

Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalarak yaralanan İsmail Serçe'nin yüzüne, bacağından alınan doku nakledildi.

Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalarak yaralanan İsmail Serçe'nin yüzüne, bacağından alınan doku nakledildi.