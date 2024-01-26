Çocuklarınızı bu cihazlardan uzak tutun! Erken ergenliğe neden oluyor!

Günümüzde az ya da çok herkesin bir cep telefonu ya da tableti var. Vakit geçirmek ve iletişim kurmak açısından son derece konforlu olan bu cihazlar aslında gözlerinizin en büyük düşmanıdır. Çünkü bu tür teknik ekipmanlar mavi ışık yayar.

Hepimiz buna ekran ışığı diyoruz ama söz konusu mavi ışık aslında 380-500 nanometre aralığında salınım yaparak onu görünür ışık spektrumundaki en kısa dalga boyu ve en yüksek enerjiye sahip olan ışık haline getiriyor. Bu ışıklasrın iki türü vardır.

Ayrıca yardımcı olabilir..

Güneşin ışık dalgalarının rahatlatıcı mavi ışığı, gün boyunca melatonin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu hem daha sağlıklı uyku-uyanıklık döngülerine hem de gündüz dikkat sorunlarının azalmasına katkıda bulunur.





Zararlı mavi ışık, teknolojik cihazların ekranlarından yayılan yapay ışıktır. Ekrandaki dalga boyu çok kısa olduğu için enerji seviyesi çok yüksektir.

Mavi ışığın tamamı korneadan geçerek retinaya ulaşır. Retina yüksek enerjili ışığa maruz kalmaktan olumsuz etkilenir.

"Göz kanserine neden olabilir"

Mavi ışık ayrıca makula dejenerasyonuna ve göz kanserine de neden olabilir. Ayrıca gelecekte katarakt riskinin artması da söz konusudur. Karanlıkta melatonin hormonunun salınımı bu ışıklar tarafından baskılanarak gözün ön ve arka çapının artmasına neden olarak miyop riski oluşturur. Bunun sonucunda ciddi uyku bozuklukları, uykusuzluk ve stres bozuklukları ortaya çıkabiliyor.

Diğer taraftan; araştırmalar, söz konusu cihazların yaymış olduğu mavi ışığa uzun süreli maruz kalmanın kadınlarda ergenliğin erken başlamasına yol açabileceğini gösterdi. Bu çalışmada araştırmacılar, mavi ışık durumuna maruz kalmanın üremede hormon düzeyleri ile birlikte ergenliğin başlama zamanı üzerindeki etkilerini incelemek için sıçan modeli kullandılar.

Dişi sıçanlar altışarlı üç gruba ayrıldılar ve ve normal ışık döngüsüne (6 saat veya 12 saat mavi ışığa) maruz bırakıldılar. Ergenliğin ilk belirtileri her iki grupta da mavi ışığa maruz kaldıklarında önemli bir ölçüde erken ortaya çıktı ve maruz kalma süresi ne kadar uzunsa ergenlik de o kadar erken başladı.





Kendinizi mavi ışıktan korumak mümkün mü?

Peki bu teknolojik cihazlardan gelen ve hayatımızın her anını istila eden mavi ışıktan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Bu tamamen önlenemese de mavi ışık filtresi kullanarak bunu önleyebilirsiniz. Gözlerinizi mavi ışıktan koruyan gözlük veya lensler tercih edilebilir. Bir ekrana bakarken daha sık göz kırpabilirsiniz.

Elbette kendinizi korumanın en etkili yolu telefon veya bilgisayar başında geçirdiğiniz süreyi azaltmaktır.