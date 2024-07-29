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Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Coronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını yeni mutasyonlar ile birlikte küresel gündeme geliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:03
Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Covid-19 pandemisinin yeni mutasyonlarla beraber yeniden gündeme geldiği görüldü. Uzman isimler KP.2, KP.3 ve LB.1 dahil olmak üzere yakın zamanda ortaya çıkan yeni varyantların şimdiye kadarki en bulaşıcı türler olduğunu söylüyorlar.

"ABD'de enfekte kişilerin sayısı artıyor"

ABD başta olmak üzere birçok eyalette koronavirüs vakalarının sayısı hızla artıyor. Veriler, vakaların 21'den fazla eyalette yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, durumun yeni ortaya çıkan varyantların hızla yayılması ile yakından bağlantılı olduğunu söylüyor.

Yeni varyantın yaygın semptomları arasında ise, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, yorgunluk, kas ağrıları, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş yer almaktadır. Ancak bazı kişilerde semptomlar hafif olabilir veya hiç semptom görülmeyebilir.

Covid-19 kabusu geri döndü

Ne zaman test yaptırılır?

Konunun uzmanı kişiler, üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtilerini gösteren herkesin Kovid-19 testi yaptırmasını öneriyor. Özellikle, yakın zamanda COVID-19 ile enfekte olmuş biriyle temas halinde olan kişiler, test yaparken daha dikkatli olmalıdır.

Önlemler nelerdir?

Kalabalık ve kapalı ortamlarda maskenin takılması önemlidir. Başkalarıyla mesafeyi korumak enfeksiyon riskini azaltır. Ellerinizi en az 20 saniye sabunlu suyla yıkamak virüs bulaşma riskinizi önemli ölçüde azaltacaktır. Aşılama ciddi hastalık ve hastaneye yatma riskini azaltır.

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