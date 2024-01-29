Cumartesi gecesi felci deniliyor! Bu belirti olursa...

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, radial sinirin sıkışması nedeniyle ortaya çıkan cumartesi gecesi felci hakkında uyarılarda bulundu. Yanlış uyku pozisyonları ve özellikle alkol tüketimi sonrası meydana gelen bu rahatsızlığın belirtilerini detaylı bir şekilde açıklayan uzman, önemli bilgiler paylaştı.

Cumartesi gecesi felci deniliyor! Bu belirti olursa...
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Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, elin ve kolun sırt kısmına gelen radial sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkan cumartesi gecesi felci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu rahatsızlığın genellikle yanlış uyku pozisyonlarından kaynaklandığını belirten Eryiğit, özellikle alkol tüketiminin ardından görülebileceğine dikkat çekti.

Cumartesi gecesi felci, hafta sonu aşırı alkol tüketen bireylerde sıkça rastlanan bir durum olarak öne çıkıyor. Bu durumun, aşırı alkol alan kişilerin sinir sıkıştıracak şekilde ters pozisyonda uyuyakalmaları veya kolun uzun süre bası altında kalması gibi durumlarla ilişkilendirildiğini ifade eden Eryiğit, bu tür durumların özellikle hafta sonlarında meydana geldiğini belirtti.Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit

Eryiğit, cumartesi felcinin genellikle kollar ve ellerde karıncalanmalar, sinir köklerinin sıkışması sonucunda oluşan bir rahatsızlık olduğunu vurguladı. Alkol alındığı gece, omuz ile dirsek arası bölgenin bası altında kalmayacak şekilde, sırt üstü ve yumuşak bir şekilde uyumanın önemine dikkat çeken uzman, uygun pozisyonlarda uyumanın cumartesi gecesi felci riskini azaltabileceğini belirtti.

Felce maruz kalan kişilerin sabah uyandıklarında ellerini kaldıramayacaklarını belirten Eryiğit, rahatsızlığın uygunsuz pozisyonlarda sinirin uzun süre bası altında kalması sonucu ortaya çıktığını açıkladı. Ancak güzel bir haber olarak cumartesi gecesi felcinin genellikle birkaç saat içinde kendiliğinden düzelebileceğini ifade eden Eryiğit, nadiren bazı ağır vakalarda fizik tedavi veya atel müdahalesi gerekebileceğini belirtti.

Cumartesi gecesi felci, alkol tüketimi sonrası oluşan bir sağlık sorunu olarak öne çıkarken, doğru uyku pozisyonlarına dikkat edilmesi ve alkol tüketimine özen gösterilmesi bu rahatsızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.

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