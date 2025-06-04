Dermatolojik Testleri Geçmeyen Islak Mendiller Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendil seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzey temizleyici, parfümlü ve sirkeli olan ıslak mendillerin sık kullanımının cilt rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini belirtti. Ayrıca, bu tür ürünlerin hijyen malzemesi olarak yaygın olarak kullanıldığını ifade etti.

"Bu ürünlerin sık kullanımı ciltte birtakım sağlık problemlerine yol açabiliyor" diyen Kalaycı, özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve hassas cilt yapısına sahip bireylerin bu ürünlerden olumsuz etkilenme ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.

Kalaycı sözlerine şöyle devam etti: "İçeriğinde birtakım kimyasal maddeler mevcut. Alkol, paraben gibi koruyucular, koku maddeleri ve çeşitli dezenfektanlar bu ürünlerde yer alıyor. Bu tarz ürünler cilt bariyerini bozup kuruluk ve hasara neden olabiliyor." Ayrıca, bu maddelere karşı hassasiyeti olan kişilerde alerjik kontakt dermatit gibi sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Kalaycı, dermatolojik açıdan test edilmiş ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı ve şu tavsiyelerde bulundu: "Cilt bariyerini korumak için pH değeri 4.5 ile 5.5 arasında olan, alkol, paraben ve koku içermeyen ürünleri tercih etmekte fayda var. Bebeklerde ve küçük çocuklarda kuruluk yaşamamak adına saf su ve pamuktan yapılmış mendilleri kullanmak daha doğru." Bu tür ürünlerin tek kullanımlık olduğunu ve günlük temizlikte su ve sabunun yerini almadığını da sözlerine ekledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendiline ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendiline ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.