Diş Fırçası ve Duş Başlıklarında Bakteri Yok Edici Virüsler Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni bir araştırma, diş fırçası ve duş başlıklarının yüzeylerinde bulunan mikroorganizmaların bakterilere saldıran faydalı bakteriyofajlar içerdiğini gösterdi.

Çalışmanın Detayları

Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, "biyofilm" adı verilen ve yüzeylerde bulunan yapışkan benzeri mikroorganizmaları incelediler. 34 diş fırçası ve 92 duş başlığı üzerinde yapılan çalışmada, toplamda 614 farklı virüs tespit edildi. Her bir yüzeyin "benzersiz mikrop kümeleri" içermesi, bu sayının daha da fazla olabileceğini ortaya koyuyor.

Bakteriyofajların Önemi

Araştırmacılar, diş fırçası ve duş başlığında ılık ve nemli ortamlarda gelişen mikroplar bulunabileceğine dikkat çekti. Tespit edilen virüslerin grip ya da soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olmak yerine, "bakteri yok edici" olarak bilinen bakteriyofajları içerdiğini vurguladı. Bakteriyofajlar, antibiyotik direnci sorununu çözme potansiyeline sahip.

Mikrobik Dünyaya Merakla Yaklaşmak Önemli

Araştırmanın yazarlarından Erica Hartmann, mikroorganizmaların her yerde bulunduğunu belirterek, "İlk başta korkutucu gelebilir ancak bu mikropların faydalı etkilere sahip olduğunu ve biyoteknoloji alanında büyük fırsatlar sunduğunu unutmamak gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Bu ilginç araştırmanın sonuçları, Frontiers in Microbiomes dergisinde yayımlandı.