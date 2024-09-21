DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.279,69 -0,43%

Diş Sıkma Alışkanlığına Dikkat: Uzun Vadede Sağlığınızı Tehdit Ediyor

Diş sıkma alışkanlığı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar bruksizm konusunda uyarıyor. Tedavi yöntemleri ve önlemler hakkında bilgi edinin.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:54
Diş Sıkma Alışkanlığına Dikkat: Uzun Vadede Sağlığınızı Tehdit Ediyor

Diş Sıkma Alışkanlığı ve Sağlığınıza Etkileri

Dr. Atilla Alexander Akgöl, modern yaşamın getirdiği stresin, diş sıkma gibi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Düzenli ve kontrolsüz diş sıkma alışkanlığı, buruksizme neden olabiliyor.

Bruksizmin Sonuçları

Akgöl, diş sıkmanın uzun vadede yüz kaslarının zayıflamasına, yüz şeklinin değişmesine ve hatta diş kaybına neden olabileceğine dikkat çekiyor. "Bruksizm, genellikle uykuda veya uyanıkken farkında olmadan dişlerin sıkılması ya da gıcırdatılması olarak ortaya çıkar," diyor.

Stres ve Genetik Faktörler

Akgöl'e göre bu rahatsızlığın ardında yatan sebepler arasında psikolojik stres, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi çok sayıda etken bulunmakta. Özellikle stresli dönemlerde artış gösterdiği belirtiliyor.

Bruksizm Tedavi Yöntemleri

Dr. Akgöl, tedavi edilmediği takdirde baş ağrıları, migren ve çene eklem sorunları gibi ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmanın mümkün olduğunu ifade ediyor. "Şeffaf plak kullanımı, diş sıkmayı önlemek için önerilen tedavi yöntemlerinden sadece biridir," diyerek alternatif tedavi yöntemlerini sıralıyor.

Botoks Tedavisi ile Çözüm

Ayrıca, estetik amaçla kullanılan botoksun diş sıkma tedavisinde de etkili bir yöntem haline geldiğini vurgulayan Akgöl, "Masseter Botoxu ile çiğneme kaslarına yapılacak enjeksiyon sayesinde kaslar gevşetilebilir," diyor.

Dr. Akgöl, botoks tedavisinin etkisinin genellikle 3-6 ay sürdüğünü ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önerildiğini ifade ediyor. Bu süreçte temporal kasın da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyor.

Sonuç olarak, stresin arttığı dönemlerde bruksizm gibi sorunlar kaçınılmaz olabilir, ancak doğru tedavi yöntemleriyle bu durumun üstesinden gelmenin mümkün olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diş Sıkma Alışkanlığına Dikkat: Uzun Vadede Sağlığınızı Tehdit Ediyor
2
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Nevşehir Ziyareti
3
Iğdır'da Hakemlerden Kan Bağışı Kampanyası
4
Bolu'daki Fizik Tedavi Merkezi Hastaların Umudu Oluyor
5
Türk Araştırmacının ABD'deki İlaç Çalışması Üzerine Yenilikçi Gelişmeler
6
Bolu'daki Ortodonti Kliniği ile Diş ve Çene Bozukluklarına Çözüm
7
Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı