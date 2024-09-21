Diş Sıkma Alışkanlığına Dikkat: Uzun Vadede Sağlığınızı Tehdit Ediyor

Diş Sıkma Alışkanlığı ve Sağlığınıza Etkileri

Dr. Atilla Alexander Akgöl, modern yaşamın getirdiği stresin, diş sıkma gibi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Düzenli ve kontrolsüz diş sıkma alışkanlığı, buruksizme neden olabiliyor.

Bruksizmin Sonuçları

Akgöl, diş sıkmanın uzun vadede yüz kaslarının zayıflamasına, yüz şeklinin değişmesine ve hatta diş kaybına neden olabileceğine dikkat çekiyor. "Bruksizm, genellikle uykuda veya uyanıkken farkında olmadan dişlerin sıkılması ya da gıcırdatılması olarak ortaya çıkar," diyor.

Stres ve Genetik Faktörler

Akgöl'e göre bu rahatsızlığın ardında yatan sebepler arasında psikolojik stres, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi çok sayıda etken bulunmakta. Özellikle stresli dönemlerde artış gösterdiği belirtiliyor.

Bruksizm Tedavi Yöntemleri

Dr. Akgöl, tedavi edilmediği takdirde baş ağrıları, migren ve çene eklem sorunları gibi ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmanın mümkün olduğunu ifade ediyor. "Şeffaf plak kullanımı, diş sıkmayı önlemek için önerilen tedavi yöntemlerinden sadece biridir," diyerek alternatif tedavi yöntemlerini sıralıyor.

Botoks Tedavisi ile Çözüm

Ayrıca, estetik amaçla kullanılan botoksun diş sıkma tedavisinde de etkili bir yöntem haline geldiğini vurgulayan Akgöl, "Masseter Botoxu ile çiğneme kaslarına yapılacak enjeksiyon sayesinde kaslar gevşetilebilir," diyor.

Dr. Akgöl, botoks tedavisinin etkisinin genellikle 3-6 ay sürdüğünü ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önerildiğini ifade ediyor. Bu süreçte temporal kasın da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyor.

Sonuç olarak, stresin arttığı dönemlerde bruksizm gibi sorunlar kaçınılmaz olabilir, ancak doğru tedavi yöntemleriyle bu durumun üstesinden gelmenin mümkün olduğu belirtiliyor.