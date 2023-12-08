Diyabeti durduruyor, hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor!

Eğer bunu her gün düzenli olarak tüketirseniz birçok hastalığa karşı koruma sağlarsınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİRÇOK HASTALIĞA FAYDA SAĞLIYOR

Soğanlı bir bitki olan sarımsağın akrabaları soğan, arpacık soğan, pırasa, Frenk soğanı, Çin soğanıdır. Sarımsak keskin bir tat ve kokuya sahiptir. Sarımsak her yerde yetişse de Asya, Avrupa ve ABD'de yetiştirilmektedir. Soğuk iklimleri tercih eden sarımsak genel olarak sonbaharda ekilir ve ilkbaharda toplanır. Sarımsak birçok yararı bulunan bir besindir. İçinde olan antioksidan, anti-enflamatuar ve antibakteriyel özellikler sayesinde birçok fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara iyi gelir. Sarımsak kan damarlarını genişletir ve kan basıncını düşürmeye yardım eder. Sarımsak kolesterolün parçalanmasına yardım eder ve kolesterol seviyesini düşürür. Kanser hücrelerinin büyüyerek yayılmasını engeller.





Alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Sarımsak kan şeker seviyesini düzenler ve diyabet riskini azaltır. Sindirimi iyileştirir ve bağırsaklardaki zararlı bakterilerin öldürülmesini sağlar. Sarımsağın birçok faydası olsa da zararları da vardır. Sarımsak içinde kan pıhtılaşmasını engelleyen maddeler olduğu için kan incelten ilaçlar kullanan kişilerin kullanmaması gerekir. Bazı insanlarda mide bulantısı, kusma, ishal gibi hastalıklara sebep olabilir. Sarımsak alerjisi nadir olsa da bazı insanlarda cilt döküntüleri, kaşıntı, nefes darlığı, anafilaksi gibi belirtilere sebep olabilir. Eğer kan inceltici kullanıyorsanız sarımsak kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Mide rahatsızlığınız varsa sarımsağı küçük porsiyonlar şeklinde tüketmeniz önerilir. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa sarımsak tüketmemeniz önerilir.