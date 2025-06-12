Diyalizden Nakil Aşkına: Mehmet ve Ayşe Sayar'ın Mutluluk Yolculuğu

Diyalizle Başlayan Aşk: Mehmet ve Ayşe Sayar

Gaziantep'te böbrek yetmezliği nedeniyle 2010 yılında diyaliz tedavisi görmeye başlayan Kahramanmaraşlı Mehmet Yaşar ve Ayşe Sayar çiftinin aşk hikayesi, sağlıklarına kavuşmalarıyla birlikte bir mutluluk öyküsüne dönüştü.

Tanışmanın Ardındaki Güç

Çift, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükleri sırada tanıştı. 2014 yılında evlenen çift, farklı tarihlerde gerçekleştirdiği böbrek nakilleri ile sağlıklarına kavuştu. Ayşe Sayar, 2010 yılında İstanbul’da özel bir hastanede böbrek nakli olurken, Mehmet Yaşar da kısa süre önce Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde başarılı bir nakil geçirerek sağlığına kavuştu.

"Tedaviye Değil Sevgilimle Buluşmaya Gidiyordum"

Mehmet Yaşar Sayar, nakil sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu olunca AA muhabirine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşiyle tanışmanın hayatında yarattığı değişimi anlatan Sayar, "İlk görüşmemizde Ayşe benimle konuşmadı, utandığı için uzaklaştı. Ancak daha sonra kendisi gelip konuşmak istedi. İlk başta diyalize gitmekten hiç keyif almazken, onun varlığıyla o süreç daha anlamlı hale geldi." ifadelerini kullandı.

Güçlü Bir Bağ Kuruldu

Ayşe Sayar, Mehmet ile tanışmadan önce evlilik gibi bir düşüncesinin olmadığını, ancak Mehmet ile tanıştığında her şeyin değiştiğini söyledi. Tedavi sürecinin zorluklarına rağmen, Mehmet'in varlığının kendisine motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ayşe, "Diyalize gitme amacım sadece onunla görüşmek oldu. Artık seanslar çok daha kolay geçiyordu." şeklinde konuştu.

Hayallerinin Gerçekleşmesi

Her ikisi de tedavi süreçlerinde birbirlerine destek olmuş ve hayallerini gerçekleştirmiştir. Mehmet, Ayşe'ye evlilik teklifini hastane yatağında, kablolar arasında eşi benzeri olmayan bir şekilde yaptı. Ayşe Sayar, evliliklerinin sıradan değil, gerçek bir hayalin tezahürü olduğunu ifade etti. "Önce sen nakil ol, sonra ben diyalize gireyim, ardından evlenelim. En son ben nakil olacağım," diyerek birlikte yaşadıkları süreci özetlediler.

Mehmet ve Ayşe Sayar'ın aşkı, zor zamanların bile mutluluğa dönüştüğünün güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Gaziantep'te, böbrek yetmezliği nedeniyle 2010 yılında başvurdukları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinde tedavi görürken tanışan Kahramanmaraşlı Mehmet Yaşar ve Ayşe Sayar çifti, 2014 yılında dünyaevine girdi. Sayar çifti, farklı tarihlerde yapılan nakiller sayesinde sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te, böbrek yetmezliği nedeniyle 2010 yılında başvurdukları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinde tedavi görürken tanışan Kahramanmaraşlı Mehmet Yaşar ve Ayşe Sayar çifti, 2014 yılında dünyaevine girdi. Sayar çifti, farklı tarihlerde yapılan nakiller sayesinde sağlığına kavuştu.