Diyarbakır'da Uluslararası Kulak Cerrahisi Sempozyumu Yapıldı

Diyarbakır'da Uluslararası Kulak Cerrahisi Sempozyumu Gerçekleştirildi

Diyarbakır, Uluslararası Katılımlı Kapalı (Endoskopik) Kulak Cerrahisi Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyuma, İtalya, Belçika, Mısır ve Singapur gibi farklı ülkelerden gelen 70 hekim katıldı.

Tecrübelerin Paylaşıldığı Önemli Bir Etkinlik

Kulak burun boğaz alanında uzman doktorlar, meslektaşlarıyla tecrübelerini ve çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu. Sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Ediz Yorgancılar, kulak hastalıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olduğunu belirtti.

Yorgancılar, "25 yıl aradan sonra ilk kez dünyanın dört bir yanından deneyimli cerrahların kente geldiğini" ifade ederek, sempozyumda tamamen İngilizce sunumların yapıldığını ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımların olduğunu aktardı.

Uluslararası Katılımlar ve Önemli İsimler

İtalya'dan katılan Prof. Dr. Daniele Marchioni, etkinliğin endoskopik kulak cerrahisi açısından önemli bir buluşma olduğunu vurguladı. Marchioni, Türkiye'deki patoloji grubunun güçlü olduğunu ve sempozyumda gerçekleştirilen tartışmalardan etkilendiğini ifade etti.

Belçika'dan gelen Prof. Dr. Vedat Topsakal ise Türkiye'nin kulak cerrahisindeki yüksek düzeyini gözlemlediklerini ve bu tür toplantıların tüm Türkiye genelinde yapılması temennisinde bulundu.

Etkinliğin Devamı Mardin'de

Sempozyum, yarın Mardin'de de gerçekleştirilecek. Bölgedeki doktorlar için önemli bir eğitim ve deneyim paylaşım platformu oluşturan bu etkinlikler, kulak cerrahisi alanında ilerlemeye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Diyarbakır'da "Uluslararası Katılımlı Kapalı (Endoskopik) Kulak Cerrahisi Sempozyumu" gerçekleştirildi. Kulak burun boğaz alanında aralarında İtalya, Belçika, Mısır ve Singapur'da cerrahların da yer aldığı 70 doktor, bir otelde düzenlenen sempozyumda bir araya geldi.

Diyarbakır'da "Uluslararası Katılımlı Kapalı (Endoskopik) Kulak Cerrahisi Sempozyumu" gerçekleştirildi. Kulak burun boğaz alanında aralarında İtalya, Belçika, Mısır ve Singapur'da cerrahların da yer aldığı 70 doktor, bir otelde düzenlenen sempozyumda bir araya geldi.