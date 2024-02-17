Doktora gittiğinizde reçeteye bu bitkiyi yazıp pazara gönderiyor! Meğer en etkili soğuk algınlığı bu bitki kökündeymiş

Zerdeçal, sadece yemeklere lezzet katan bir baharat değil, aynı zamanda sağlığımız için de çok faydalı bir bitkidir. Zerdeçal, C vitamini, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar...

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçal, özellikle öksürüğe iyi gelen bir bitkidir. Zerdeçal, boğaz ağrısını, bronşiti, astımı, nefes darlığını, ses kısıklığını tedavi eder. Zerdeçal şurubu yapmak için, bir bardak suya bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu ekleyip kaynatın. Bu karışımı günde bir veya iki kez için.





Zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitkidir. Zerdeçal, enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı vücudu korur. Zerdeçal reçeli yapmak için, bir kilo kızılcık, bir kilo şeker, bir çay bardağı su, bir tatlı kaşığı zerdeçal ve bir limonun suyunu bir tencereye koyun. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Reçeli kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın. Kahvaltıda ekmek üzerine sürerek veya sade olarak yiyebilirsiniz.

Zerdeçal, mide hastalıklarına da faydalıdır. Zerdeçal, gastrit ve ülser ağrılarını dindirir.





Zerdeçal suyu yapmak için, bir bardak suya bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyip kaynatın. Bu suyu yemeklerden yarım saat önce için.

Zerdeçal, antioksidan bakımından zengin bir bitkidir. Zerdeçal, kanı temizler, karaciğerin toksinleri atmasına yardımcı olur. Zerdeçal pekmezi yapmak için, bir kilo üzüm pekmezi, bir tatlı kaşığı zerdeçal ve bir limonun suyunu bir tencereye koyun.





Kaynamaya başlayınca kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Pekmezi kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın. Günde bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Zerdeçal, saç ve cilt sağlığı için de kullanılabilir. Zerdeçal yağı, saçları besler, canlılık verir, kepek oluşumunu önler. Zerdeçal yağı yapmak için, bir bardak zeytinyağına bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyip kısık ateşte 10 dakika ısıtın. Bu yağı saç diplerine masaj yaparak uygulayın.





Yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın. Zerdeçal maskesi, ciltteki ölü hücreleri temizler, cildi yumuşatır, sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller. Zerdeçal maskesi yapmak için, bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı yoğurdu karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürün. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.