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DSÖ, Afrika'da yükselen "M Çiçeği" vakaları için alarm verdi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da "M çiçeği (mpox)" vakalarında gözlemlenen artışla ilgili olarak yoğun araştırmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:37
DSÖ, Afrika'da yükselen "M Çiçeği" vakaları için alarm verdi!

DSÖ'nün M çiçeği virüsü uzmanı Rosamund Lewis, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, bu yıl dünya genelinde 3,100'den vaka rapor edildiğini belirtti. Özellikle mayıs ayında 26 ülkeden gelen 600'den fazla doğrulanmış vakanın DSÖ'ye bildirildiğini aktardı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yüzde 5 Ölüm Oranı

Lewis, Afrika'da özellikle Güney Afrika ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, 2024 yılında 9,291 vakanın bildirildiğini ve bunlardan 419'unun ölümle sonuçlandığını vurguladı.

Güney Afrika'da "Clad IIb" Varyantıyla 13 Vaka ve 2 Ölüm

Güney Afrika'da "clad IIb" varyantıyla bağlantılı olarak 13 doğrulanmış vaka ve 2 ölüm rapor edildiğini belirten Lewis, tespit edilen vakalarda ölüm oranının yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.

DSÖ, M çiçeği vakalarındaki artışın nedenlerinin anlaşılması için yoğun araştırmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

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