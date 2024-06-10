DSÖ: Kuduz vakalarının yüzde 99'u köpeklerden bulaşıyor, aşılamanın önemi büyük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, kuduz vakalarının %99'unun köpeklerden bulaşma yoluyla meydana geldiğini belirterek, sahipsiz köpek popülasyonuyla ilgilenmenin ve onların aşılanmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.



Köpeklerden İnsanlara Kuduz Bulaşma Riski

Sahipsiz köpeklerin bakımı ve kuduz gibi hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında değerlendirmelerde bulunan Harris, köpeklerin uzun yıllardır insanlarla birlikte yaşadığını hatırlattı. Bu yakın ilişkinin, başta kuduz olmak üzere bazı hastalıkların köpeklerden insanlara geçme ihtimalini artırdığını belirtti.

Kuduz Hastalığını Önleme Programı ve Stratejisi

DSÖ, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile kuduza odaklanan bir grup tarafından "kuduz hastalığını önleme programı ve stratejisi" geliştirildiğini dile getiren Harris, bu stratejinin amacının kuduzun endemik olduğu ülkelerdeki tüm köpek popülasyonlarının aşılanması olduğunu ifade etti.

Sahipsiz Köpeklerin Aşılanmasının Önemi

Harris, kuduz vakalarının %99'unun köpeklerden insanlara bulaşma yoluyla meydana geldiğini belirterek, "Sahipsiz köpek popülasyonuyla ilgilenmek ve aşılanmaları kritik önem taşıyor. Bazı ülkeler, onları öldürme yoluna gidiyor, bu da etkili olmuyor. Sokak köpeklerinizin sayısını azaltmak istiyorsanız veteriner servislerinizle görüşebilirsiniz ancak en önemlisi insanlara bulaşma ihtimali olan hastalıklara karşı aşılamaktır." dedi.

Kuduz Riskini Azaltmanın Yolları

Sahipsiz köpeklerin diğerlerine göre daha sağlıksız olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Harris, bu hayvanların yiyecek bulmakta zorlandıklarını ve kötü şartlarda yaşadıklarını söyledi. İyi bir aşılama sistemiyle birçok ülkede kuduz riskini azaltmayı başardıklarını ifade eden Harris, özellikle Asya ve Afrika'da kuduz nedeniyle her yıl on binlerce ölüm vakası kaydedildiğini ve bunların çoğunun 15 yaşın altındaki çocuklar olduğunu belirtti.

Sahipsiz Köpeklerin Bakımı ve Sağlık Kontrolleri

Harris, sahipsiz köpek popülasyonunun bulunduğu bölgelerde sorumluluk alınması gerektiğini vurgulayarak, "Doğru şekilde bakım, insan sağlığını korumanın iyi bir yoludur. Hayvanlara zarar vermek sorunu çözmez. Bu, köpeklerin insanlardan korkacakları, kaçacakları veya daha saldırgan olacakları anlamına gelir." dedi. Sahipsiz köpeklerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi ve aşılama programlarının başarı sağladığını belirten Harris, köpeklerin kısırlaştırılmasının da popülasyonlarını kontrol etmek için etkili bir önlem olduğunu söyledi.

Hayvanların Sağlığı İnsan Sağlığını Korur

Harris, hayvanların sağlığının korunmasının insan sağlığına da katkı sağlayacağını vurguladı. Kovid-19 salgını sürecinde hayvan bakımıyla ilgili yaşanan aksamaların sorunlara neden olduğunu ekledi.

Sahipsiz köpeklerin aşılanması ve bakımı, kuduz gibi hastalıkların yayılmasını önlemede kritik bir rol oynamaktadır.