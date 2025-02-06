Dudak Kanseri Erken Teşhis ile Kurtarıldı: Muş'ta İlginç Bir Vak'a

Muş'ta, annesini götürdüğü devlet hastanesinde bir doktorun dikkati sayesinde dudak kanseri teşhisi konulan Alaattin Yavuz, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

62 yaşındaki Yavuz, geçen ay kulak ağrısı çeken annesi için Muş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne başvurdu. Muayene sırasında KBB Uzmanı Dr. Erdinç Uysal, Yavuz’un dudağındaki yarayı fark ederek biyopsi yapılmasını önerdi.

Biyopsi sonucu gelen dudak kanseri teşhisi sonrasında Yavuz, iki gün önce ameliyat masasına yattı. Ameliyatta, alt dudağındaki kanserli doku temizlenerek, yerine üst dudaktan alınan doku nakledildi. Yavuz, bu erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtuldu.

Yavuz, sağlığına kavuşmasını sağlayan doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Ameliyat Muş Devlet Hastanesi'nde İlk Kez Yapıldı

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Erdinç Uysal, Yavuz'un muayenesi sırasında dikkatli davranarak yaranın ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini düşünerek biyopsi almak gerektiğini belirtti. Uysal, “Hastamız bize güvendi, biyopsisini aldık. Sonuç ‘dudak kanseri’ olarak raporlandı. Operasyonu, KBB Uzmanı Operatör Dr. Halime Kılıç ile birlikte gerçekleştirdik. Bu, Muş Devlet Hastanesi’nde ilk defa yapılan bir ameliyat” dedi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Halime Kılıç ise bu operasyonun, bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Ameliyat başarılı geçti. Alt dudağındaki kanserli dokuyu temizledik ve üst dudaktan bir parça alarak alt dudağa yama yaptık. Aynı zamanda boynundaki yağlı dokuları da temizledik” şeklinde bilgi verdi. Kılıç, hastanın genel durumunun çok iyi olduğunu belirtti ve tedavi sürecinin devam edeceğini ekledi.

Muş'ta annesini götürdüğü devlet hastanesinde doktorun dudağındaki yarayı fark etmesi üzerine yapılan kontrollerde kanser olduğu belirlenen Alaattin Yavuz, erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtuldu. Dudaktaki yaralı bölgeden biyopsi ile alınan parçanın incelenmesi sonucu dudak kanseri teşhisi konulan Yavuz, iki gün önce ameliyata alındı.

Muş'ta annesini götürdüğü devlet hastanesinde doktorun dudağındaki yarayı fark etmesi üzerine yapılan kontrollerde kanser olduğu belirlenen Alaattin Yavuz, erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtuldu. Dudaktaki yaralı bölgeden biyopsi ile alınan parçanın incelenmesi sonucu dudak kanseri teşhisi konulan Yavuz, iki gün önce ameliyata alındı.