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Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama: Yeni bir salgına kesin gözüyle bakılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’nın ciddi bir salgın riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Covid-19 yaşanan son pandemi olmayacak.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:58
Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama: Yeni bir salgına kesin gözüyle bakılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'yı yüksek grip salgını riskine karşı uyarıyor. Uzmanlar, henüz bilinmeyen bir sebeple ortaya çıkabilecek olan ciddi bir tehdide karşı, şimdiden hazırlıklı olmak gerektiğini ifade ediyor.

Konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in pandemiye hazırlıktan sorumlu direktör vekili Dr. Maria Van Kerkhove, Avrupa’nın yeni bir grip tehdidiyle karşı karşıya kalacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Kerkhove, tüm dünyada büyük bir etki bırakan Covid-19’un son pandemi olmayacağını ifade ederek, gelecek süreçte yeni bir tehdidin ortaya çıkabileceğine ve bunun daha önce hiç görülmemiş bir şekilde gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

"Pandemi olsalığı yüksek"

Van Kerkhove konula ilgili olarak, “Bana göre grip salgını kesin, çünkü dolaşımda çok fazla örnek var ve farklı türlere bulaşmış durumda. Grip virüsünde çok farklı fırsatlar söz konusu ve pandemi olasılığı çok yüksek. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkili isim, sivrisinek ve kene gibi enfekte böcekler ile bulaşan arbovirüs pandemisinin de söz konusu olabileceğini dile getirdi. Van Kerkhove, ilerleyen süreçte farklı tehditler için hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayarak, su kaynaklı salgınların da yalanabileceğini söyledi.

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