Dünya Sepsis Günü: Doç. Dr. Fethi Gül uyarıyor — Her 3 saniyede 1 kişi

Doç. Dr. Fethi Gül, Dünya Sepsis Günü'nde sepsisin önlenebilir olduğunu, erken tanı ve doğru tedaviyle ölümlerin azaltılabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:20
Dünya Sepsis Günü: Doç. Dr. Fethi Gül uyarıyor — Her 3 saniyede 1 kişi

Dünya Sepsis Günü: Doç. Dr. Fethi Gül uyarıyor — Her 3 saniyede 1 kişi

Türk Yoğun Bakım Derneği İstanbul'da sepsisi gündeme taşıdı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Fethi Gül, Dünya Sepsis Günü kapsamında yaptığı açıklamada sepsisin ağır seyretse de önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Derneğin öncülüğünde 13 Eylül haftasında gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri bu yıl İstanbul'da anıldı.

Doç. Dr. Gül, sepsisin pandemi döneminde daha görünür hale geldiğini, bunun hızlı tanı ve tedavi gerektiren ölümcül fakat önlenebilir bir sendrom olduğunu kaydetti. Sağlık çalışanları kadar toplumun da sepsis konusunda bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gül, dünya genelinde sepsis konusunda politikaların yetersizliğine dikkat çekerek, dünyada tüm ölümlerin yüzde 20'sinin sepsis nedeniyle gerçekleştiğini ancak yalnızca 15 ülkede ulusal sepsis politikaları ve eylem planları bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Gül'ün paylaştığı veriler şöyle: "Dünyada her 3 saniyede 1 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 50 milyon kişi sepsis geçirmekte, bunların 11 milyonu yaşamını yitirmektedir. Vakaların yüzde 85'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler en riskli gruplardır. Her yıl 20 milyondan fazla 5 yaş altı çocuk sepsisten etkilenmektedir."

Gül, sepsisin önlenebilir olduğunun altını çizerek, "Enfeksiyonların önlenmesi, erken tanı ve doğru tedaviyle ölüm oranları ciddi şekilde azaltılabilir. Farkındalığı artırarak, ulusal politikaları güçlendirerek ve basit önlemleri hayata geçirerek binlerce hayat kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Memişoğlu: 17 bin sağlık personeli ataması için plan Cumhurbaşkanlığı'na iletildi
2
Parmak kenarlarınız sık sık soyuluyorsa dikkat! Sebebi sandığınız kadar masum olamayabilir
3
El Nino’nun gözler üzerindeki korkunç etkisi! Bu hava olayı sağlığımızı da alt üst ediyor
4
Çocuğunuzun bezden kurtulmasını istiyorsanız, bu yöntemi deneyin! 3 günde tuvalet eğitimi
5
Dünya Sepsis Günü: Doç. Dr. Fethi Gül uyarıyor — Her 3 saniyede 1 kişi
6
Bakan Memişoğlu Şanghay'da: Türkiye-Çin Sağlık İşbirliğinde Yeni Dönem
7
İzmir'de Karaciğer Nakliyle 2 Yabancı Uyruklu Bebek Sağlığına Kavuştu

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği