Dünya Sepsis Günü: Doç. Dr. Fethi Gül uyarıyor — Her 3 saniyede 1 kişi

Türk Yoğun Bakım Derneği İstanbul'da sepsisi gündeme taşıdı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Fethi Gül, Dünya Sepsis Günü kapsamında yaptığı açıklamada sepsisin ağır seyretse de önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Derneğin öncülüğünde 13 Eylül haftasında gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri bu yıl İstanbul'da anıldı.

Doç. Dr. Gül, sepsisin pandemi döneminde daha görünür hale geldiğini, bunun hızlı tanı ve tedavi gerektiren ölümcül fakat önlenebilir bir sendrom olduğunu kaydetti. Sağlık çalışanları kadar toplumun da sepsis konusunda bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gül, dünya genelinde sepsis konusunda politikaların yetersizliğine dikkat çekerek, dünyada tüm ölümlerin yüzde 20'sinin sepsis nedeniyle gerçekleştiğini ancak yalnızca 15 ülkede ulusal sepsis politikaları ve eylem planları bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Gül'ün paylaştığı veriler şöyle: "Dünyada her 3 saniyede 1 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 50 milyon kişi sepsis geçirmekte, bunların 11 milyonu yaşamını yitirmektedir. Vakaların yüzde 85'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler en riskli gruplardır. Her yıl 20 milyondan fazla 5 yaş altı çocuk sepsisten etkilenmektedir."

Gül, sepsisin önlenebilir olduğunun altını çizerek, "Enfeksiyonların önlenmesi, erken tanı ve doğru tedaviyle ölüm oranları ciddi şekilde azaltılabilir. Farkındalığı artırarak, ulusal politikaları güçlendirerek ve basit önlemleri hayata geçirerek binlerce hayat kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.